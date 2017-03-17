نقاط غلق أمنية في شوارع عمان

الاصلاح نيوز –

قام رجال الأمن العام مساء الخميس بوضع وتفعيل نقاط غلق في شوارع عمان للقبض على مطلوبين لدى الأجهزة المعنية.

وقال مصدر أمني ان رجال الأمن العام قاموا اليوم بوضع نقاط غلق وحملات امنية لإلقاء القبض على ارباب السوابق والمطلوبين لكافة القضايا منها المخدرات والاسلحة.

وأشار المصدر الى ان هذه الحملات يقوم الامن العام بإطلاقها بين الحين والاخر للتمكن من ضبط الاشخاص الخارجين على القانون.

واضاف ان الحملات الامنية تسهم وبشكل مستمر في القاء القبض على اشخاص مطلوبين وضبط مواد مخدرة بحوزة متعاطيها بالإضافة الى أسلحة.

المصدر أكد ان مديرية الأمن العام لن تتهاون مع الخارجين على القانون، حيث ستقوم وبشكل مستمر بإقامة حملات أمنية لضبط كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن.