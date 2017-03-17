دمشق : إسقاط طائرة لـ”العدو الإسرائيلي” واصابة أخرى في البريج

الاصلاح نيوز-

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن وسائط الدفاع الجوية أسقطت طائرة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء السورية في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية.

وقالت القيادة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه : إن “4 طائرات للعدو الإسرائيلي أقدمت عند الساعة 40ر2 فجر اليوم على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي”.

وبينت القيادة أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لها وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار”.

وأشارت القيادة إلى أن “هذا الاعتداء السافر يأتي إمعانا من العدو الصهيوني في دعم عصابات داعش الإرهابية ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة التشويش على انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية”.

وأكد البيان “عزم القيادة العامة للجيش على التصدي لأي محاولة للعدوان الصهيوني على أي جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وسيتم الرد عليها مباشرة بكل الوسائط الممكنة”.