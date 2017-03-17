طقس بارد نسبيا الجمعة

الاصلاح نيوز-

يطرا ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة ،وتكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق الجبلية، لطيفة في البادية والسهول ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

وتكون الاجواء في المساء والليل باردة في المناطق الجبلية والبادية والسهول، باردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، وتتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة لغبار خفيف في جنوب وشرق المملكة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة،مع ظهور كميات من الغيوم متوسطة وعالية الارتفاع في سماء المملكة،وتكون الاجواء مغبرة خاصة في جنوب وشرق المملكة، ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة ،والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتكون الاجواء يوم الاحد باردة في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول، مائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر غيوم على ارتفاع منخفض مع فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة في عمان 17 – 7 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية 15 – 7 وفي المناطق الجنوبية 20 -4 وفي المناطق الوسطى 13 -8 وفي العقبة 27 – 16 درجة مئوية.

بترا