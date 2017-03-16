الملقي: نأمل ان يصبح الحلم حقيقة

الاصلاح نيوز-

رعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في دار رئاسة الوزراء اليوم الخميس توقيع اتفاقية إعلان الغلق المالي لمشروع العطارات لانتاج الكهرباء من الصخر الزيتي تمهيدا لبدء العمل بتنفيذ المشروع على ارض الواقع.

ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة والمدير التنفيذي لشركة العطارات للصخر الزيتي جيس بوك، وهي شركة ائتلاف صيني ماليزي استوني، وبحضور وزراء المياه والري حازم الناصر، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف، والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، والمالية عمر ملحس وعدد من المسؤولين.

ويعد المشروع الاول من نوعه في المملكة والاكبر في المنطقة والقائم على الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء بقدرة 485 ميجا واط أو ما يعادل 15 بالمئة من اجمالي توليد الكهرباء في المملكة وبحجم استثمار يصل الى 2ر2 مليار دولار.

واعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي بذلت للوصول الى هذا المشروع الاستراتيجي والمهم للاردن، لافتا الى ان اهميته تتأتى من كونه استثمارا لاحد مواردنا الوطنية الطبيعية.

كما اعرب عن الامل بأن يتم تنفيذ كافة مراحل المشروع، وبخاصة بدء الانتاج الفعلي بحسب الجدول الزمني المعد لذلك، مؤكدا التزام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لتجاوز اي معيقات قد تواجه تنفيذ المشروع الذي يسهم في زيادة الاعتماد على الموارد المحلية وتنويع مصادر انتاج الطاقة وكذلك الحصول على خبرات رائدة في مجال هذه الصناعة الجديدة على مستوى العالم.

وقال رئيس الوزراء ” نأمل ان نرى انتاج الكهرباء من الصخر الزيتي بأسرع وقت ممكن، وان يصبح هذا الحلم حقيقة على ارض الواقع ” لافتا الى ان هذه خطة تاريخية لاستثمار مواردنا الوطنية، فبعد ان كنا نتحدث عن الفوسفات والبوتاس قبل عدة عقود سيأتي وقت نتحدث فيه عن انتاج النفط والكهرباء من الصخر الزيتي.

من جهته اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ان المشروع الذي يقوم على استخدام مصادر محلية، يشكل نقلة نوعية في بدء استخدام وتوظيف واستغلال الصخر الزيتي كمصدر طبيعي يزخر به الاردن.

ولفت الى ان اتفاقية القفل المالي اليوم تشكل المرحلة الاخيرة من العمل الذي استمر فترات طويلة من المشروع ليبدأ العمل على ارض الواقع لانتاج الكهرباء من الصخر الزيتي خلال الفترة القادمة.

بدوره اشار القائم بالاعمال الصيني في الاردن تشانغ هاي تاو في تصريح صحفي الى ان هذا اكبر مشروع يموله الجانب الصيني في المملكة، وهو ايضا اكبر مشروع تشارك فيه الشركات الصينية للانشاء في الاردن لغاية الان، حيث يبلغ حجم الاستثمار الصيني المباشر مليار دولار تقريبا وحجم التمويل من الجانب الصيني حوالي مليار و 600 مليون دولار .

واكد ان هذا المشروع يساعد الاردن على استغلال ثروته الطبيعية في ارضه وتخفيض اعتماده على الطاقة المستوردة، لافتا الى ان المشروع يدفع الشركات الصينية لدخول الاسواق الاجنبية بما لديها من المال والاجهزة والتكنولوجيا والمقاييس، مؤكدا ثقته بأن هذا المشروع سيسهم في تعزيز العلاقات الاردنية الصينية.

بترا