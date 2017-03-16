المدير العام للدرك: خطة أمنية محكمة خلال القمة العربية

الاصلاح نيوز-

أكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة أهمية التنفيذ الدقيق والمحكم لجميع تفاصيل الخطة الأمنية التي تم اعتمادها لجميع وحدات وتشكيلات قوات الدرك، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى خلال فترة انعقاد مؤتمر القمة العربية الذي تستضيفه المملكة أواخر آذار الحالي.

وقال اللواء الركن الحواتمة خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه في مبنى القيادة والسيطرة في المديرية العامة لقوات الدرك اليوم الخميس “إن الدور الشجاع والحكيم لجلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن قضايا الأمة وسعيه الدؤوب للم الشمل العربي أوجب على الأردن حكومة وشعباً توفير كل سبل النجاح لهذه القمة التي تنعقد في ظروف إقليمية غير مسبوقة، الأمر الذي يحتم علينا في قوات الدرك إظهار أعلى مستويات الاحترافية في تنفيذ الإجراءات الأمنية المسندة إلينا وبكل حزم”.

وأشار اللواء الركن الحواتمة بحضور مساعديه وجميع القادة الميدانيين والمدراء في قوات الدرك إلى أن “الاستقرار الأمني الذي تنعم به المملكة كان من أهم عوامل إقامة هذه القمة في الأردن”، منوهاً إلى “ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية الاحترازية في الطوق الأمني الخارجي لمكان انعقاد القمة وفي جميع الاختصاصات الجغرافية والمكانية المسند واجب تأمينها لقوات الدرك”.

ووجه اللواء الركن الحواتمة جميع القادة والمدراء إلى الوقوف على جميع مراحل تنفيذ الخطة قبل وأثناء وبعد انعقاد المؤتمر، مؤكداً أن قوات الدرك لديها من الخبرات والقدرات ما يضمن الدقة في التنفيذ والسلاسة في الإجراء وفق أعلى المعايير الأمنية المحكمة.

وأضاف ان قوات الدرك سخرت كافة إمكانياتها الفنية واللوجستية لخدمة مرتباتها العاملة في الميدان, مشيدا بالجهود المبذولة والتنسيق الفاعل بين مختلف الأجهزة الأمنية لتهيئة الظروف الملائمة وسبل الراحة لضيوف الأردن خلال فترة انعقاد المؤتمر.

واستمع المدير العام لقوات الدرك من القادة والمدراء لآخر التحضيرات والاستعدادات المبذولة من وحداتهم في سبيل الوصول إلى المستوى الأمثل للتعامل مع الحدث وضمان ديمومة الأجواء الآمنة والمريحة لجميع ضيوف المملكة, حيث تم تشكيل لجنة أمنية عليا في قوات الدرك تعنى بالتنسيق الدائم مع الجهات المعنية وبمتابعة سير الإجراءات الأمنية.-(بترا)