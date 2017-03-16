إعفاء الأردنيين من رسوم إصدار البطاقات الذكية

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس الوزراء اعفاء المواطنين الأردنيين من دفع رسوم اصدار البطاقة الذكية ، بحيث تصرف مجانا اعتبارا من صباح يوم بعد غد السبت الموافق للثامن عشر من الشهر الحالي وحتى الخامس عشر من شهر حزيران المقبل .

ويأتي هذا القرار بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين وتمكينهم من استصدار البطاقة ‘مجانا’ خلال المدة المحددة لذلك .

وكان وزير الداخلية غالب الزعبي قد اعلن في تصريحات سابقة انه سيتم ايقاف العمل ببطاقة الاحوال المدنية الحالية اعتبارا من الخامس عشر من شهر حزيران المقبل بحيث تصبح البطاقة الذكية هي المعتمدة لغايات انجاز واكمال المعاملات الخاصة بالمواطنين.

يشار الى ان البطاقة الذكية هي البديل لبطاقة الاحوال المدنية التي يحملها المواطن حاليا وتمتاز بتطبيقاتها المتعددة حيث يمكن الاضافة عليها مستقبلا خدمات اخرى كالتأمين الصحي ورخصة القيادة وكل التطبيقات التي يمكن تطويرها.