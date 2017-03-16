اردوغان يهاجم أوروبا مجددا بعد تنديد قادتها بتصريحاته

الاصلاح نيوز-

صعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء الازمة مع أوروبا رغم الادانات الصادرة عن الاتحاد الاوروبي وندد بذهنية “فاشية” سارية في القارة محملا هولندا مسؤولية مجزرة سريبرينيتسا التي وقعت عام 1995.

والهجمات الجديدة التي شنها اردوغان في أوج حملته لتعزيز صلاحياته خلال استفتاء مرتقب في 16 نيسان/ابريل، جاءت بعد عملية قرصنة واسعة النطاق لحسابات تويتر في الخارج قام بها قراصنة يشتبه بأنهم أتراك عبر نشرهم رسالة تتضمن اتهاماته لالمانيا وهولندا باعتماد ممارسات “نازية”.

وقال اردوغان في خطاب القاه في افيون في غرب تركيا “لا علاقة لهم بالتحضر ولا بالعالم الحديث. انهم من قتل اكثر من ثمانية آلاف بوسني مسلم في البوسنة والهرسك خلال مجزرة سربرينيتسا” الجيب الذي كان خاضعا لحماية جنود حفظ السلام الهولنديين العاملين ضمن قوة الامم المتحدة.

وقتل حوالى ثمانية آلاف رجل وفتى مسلم على أيدي قوات صرب البوسنة في تموز/يوليو 1995 في سريبرينيتسا.

وكان اردوغان تطرق الى هذه المجزرة في خطاب آخر القاه الثلاثاء ما دفع برئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الى اعتبار هذه التصريحات “تزييفا بغيضا للتاريخ”.

كما ندد اردوغان مجددا الاربعاء “بذهنية فاشية” تسود في شوارع أوروبا حيث حظرت عدة دول تجمعات لمناصريه في اطار الحملة للاستفتاء حول توسيع صلاحياته.

وأضاف ان “اليهود عوملوا بالطريقة نفسها في الماضي”، مشيرا إلى اضطهاد اليهود ابان الحقبة النازية في المانيا وذلك في معرض تنديده بمعاملة الاقليات الاتنية والمسلمين في اوروبا.

ورأى جان ماركو الباحث في المعهد الفرنسي لدراسات الاناضول ان اردوغان وعبر اتهامه “الدول الاوروبية بالسعي للعودة الى سنوات النازية السوداء، وادراكا منه للمشاكل التي تواجهها دول اوروبا بفعل تصاعد ظاهرة الشعبوية والتطرف يعتزم تلقينهم درسا بالديموقراطية في وقت يستعد فيه لعرض مشروع يحد من الديموقراطية ودولة القانون على التصويت في استفتاء”.

– قرصنة-

طالت عملية قرصنة كبرى عدة حسابات على تويتر لهيئات دولية ورسمية في أوج ازمة دبلوماسية بين تركيا ودول اوروبية. وبين الحسابات التي تعرضت للقرصنة “منظمة العفو الدولية” ووزارة الاقتصاد الفرنسية او حتى هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” في اميركا الشمالية.

وفي اقل من 140 حرفا ومع صليب معقوف نشر القراصنة رسالتهم التي تتضمن التصريحات النارية التي استخدمها المسؤولون الاتراك وفي مقدمهم اردوغان منذ بدء الازمة، ضد المانيا وهولندا.

وحوالى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش ظهرت الرسالة باللغة التركية وتقول “#المانيا النازية #هولندا النازية. هذه صفعة عثمانية لكما. اتريدان ان تعرفا ماذا كتبت؟ تعلما التركية”.

والرسالة التالية تضمنت تسجيل فيديو فيه مقاطع من خطب للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يخوض حملة للحصول على تأييد لتعديلات دستورية توسع صلاحياته الرئاسية,

وبين الحسابات التي تعرضت للقرصنة ايضا تلك التابعة لرئيس الوزراء الفرنسي الاسبق آلان جوبيه وبطل كرة المضرب السابق بوريس بيكر او حتى نادي كرة القدم الالماني بوروسيا دورتموند.

وتعرض حساب البرلمان الاوروبي ايضا للقرصنة. وقال الناطق باسمه ان هذه المؤسسة استهدفت “لانها تتابع بشكل دائم الوضع في تركيا وتصدر تصريحات حول هذا الوضع في غالب الاحيان”.

وقال ناطق على تويتر “نحن مدركون للمشكلة التي حصلت هذا الصباح وطالت عدة حسابات، لقد حددنا المصدر سريعا”.

واكد تطبيق “تويتر كاونتر” انه “تم فتح تحقيق في عملية قرصنة” عدد من المواقع، وفق رئيس مجلس ادارة الموقع.

وقال اومير جينور “فتحنا تحقيقا في هذه القضية. قبل التوصل الى اي نتيجة اتخذنا اجراءات لاحتواء مثل عمليات القرصة هذه”.

– تنديد اوروبي-

في ستراسبورغ، أعرب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر عن “صدمته” الاربعاء ازاء تصريحات اردوغان الذي اتهم فيها هولندا والمانيا ب”النازية”، معتبرا انها لا تتلاءم مع طموحات أنقرة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

من جهته قال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك انه لا يمكن لاحد ان يقارن بين الاحداث في روتردام والحقبة النازية في حين ان المدينة “دمرت” من قبل الالمان.

وقال زعيم كتلة النواب الاوروبيين الليبراليين في البرلمان الاوروبي غي فرهوشتات، ان من الملائم ان ندين ما يحصل في تركيا، لكن “فلنتحل بالنزاهة، حضرة السيدين توسك ويونكر، من الضروري تجميد مفاوضات الانضمام الآن”.

وهاجمت أكبر صحيفة ألمانية “بيلد” الاربعاء الرئيس التركي في مقال على صفحتها الاولى واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه في المانيا متهمة اياه “بتعريض استقرار أوروبا للخطر بدفع من جنون السلطة” لديه.

ونشرت الصحيفة على صفحتها الاولى صورة للرئيس التركي وبدت عليه علامات الانزعاج تحت عنوان “بيلد تقول لاردوغان الحقيقة في وجهه”. وكتبت الصحيفة الالمانية التي تبيع مليون نسخة يوميا، متوجهة الى اردوغان “انت لست ديموقراطيا وانت تسيء لبلادك! ولست مرحبا بك هنا!”

ورغم التوتر، اعتبرت وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون دير ليين في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان تركيا يجب ان تبقى ضمن حلف شمال الاطلسي لكنها اشارت الى ان على الحلفاء ألا “يتخلوا” مع ذلك عن المعارضين للسلطات التركية.