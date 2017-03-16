ترامب: سأثبت تنصّت أوباما على مكالماتي في وقت قريب

الاصلاح نيوز-

أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيُقدّم إلى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أدلة تثبت تنصّت سلفه باراك أوباما، على مكالماته الهاتفية.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة “فوكس نيوز” الأميركية.

وقال ترامب: “يشمل التصنت العديد من الأمور، وستجدون أشياء غريبة جدًا في هذا الإطار خلال الأسبوعين المقبلين”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الأدلة التي سيقدمها خلال الأيام المقبلة، ستكون مثيرة بالنسبة للرأي العام.

وفي معرض ردّه على سؤال حول تركيزه على استخدام موقع “تويتر”، قال ترامب إن الموقع يساهم في إيصال رسائله إلى الناس.

وأضاف: “ما كان لي ربما أن أصل هنا الآن لولا تويتر لأنني أواجه في الحقيقة إعلامًا متحيّزًا وغير صادق”.

وأمس الأربعاء، أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي أنها لا تمتلك أدلة على تنصت الرئيس السابق أوباما على ترامب خلال حملته الانتخابية.

وفي 4 مارس/آذار الجاري، قال ترامب في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أوباما تنصت على مكالماته الهاتفية، خلال الحملة الانتخابية وتحديدا في أكتوبر/تشرين أول 2016.

وعقب ذلك أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أنه والرئيس الأميركي لن يقوما بالتعليق على الموضوع حتى يحقق الكونغرس فيه.

ومن آن إلى آخر، يشن ترامب هجوما على أوباما، ويحمل سياساته المسؤولية عن الوضع الراهن في العديد من الملفات، سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة.-(الأناضول)