منى زكى تصور حلقتين من مسلسل “سبع صنايع” إنتاج أحمد حلمى أول أبريل

الاصلاح نيوز-

تبدأ النجمة منى زكى تصوير حلقتين فقط من مسلسل “سبع صنايع” الذى سيعرض على جزأين من إخراج تغريد العصفورى ومارى بادير وإنتاج شركة شادوز للإنتاج الفنى لأحمد حلمى وإيهاب السرجانى.

المسلسل يتناول عددا من القضايا التى تخص المواطن مثل الغلاء وارتفاع الأسعار واختلاف العادات والتقاليد وتأثير ذلك على المجتمع، وغيره من الحلقات المنفصلة المتصلة فالأحداث بالكامل تدور داخل إحدى العمائر التى تجمع 3 عائلات من طبقات مجتمعية مختلفة إضافة إلى حارس العقار.. والمسلسل بطولة مى سليم وإنجى وجدان ومحمد متولى.

من أبرز ضيوف شرف الحلقات أحمد السقا وحسن الرداد، محمد فؤاد، أيتن عامر، مى كساب، أمير كرارة، فيفى عبده، كندة علوش، درة، هند صبرى، أحمد فتحى، حمدى المرغنى، هشام عباس، شريف سلامة حيث يحل كل حلقة نجم من النجوم فى إطار كوميدى.