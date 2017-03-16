رامى إمام يصور “عفاريت عدلى علام” من 12 ظهرا حتى الـ1 صباحًا

الاصلاح نيوز-

يصّور المخرج رامى إمام مسلسله “عفاريت عدلى علام” بطولة الزعيم عادل إمام، تأليف يوسف معاطى، وإنتاج تامر مرسى، فى استوديو مدينة السينما، يوميا، من الساعة 12 ظهرا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، حيث يكثف المخرج عدد ساعات تصوير العمل لقرب حلول شهر رمضان.

ويقضى رامى إمام وقتا طويلا فى البلاتوه لتصوير المسلسل، وأيضا لمتابعة مراحل المونتاج الأولية التى بدأ فى تنفيذها، وكذلك عمل “الجرافيك” الخاص بالعفاريت، حيث يتطلب “الجرافيك” مجهودا كبيرا، إذ تظهر غادة عادل فى العمل بشخصية “عفريتة” وكذلك الممثل مصطفى هريدى.

“عفاريت عدلى علام” تأليف يوسف معاطى، إنتاج تامر مرسى، ويجسد الزعيم فى المسلسل شخصية “عدلى علام”، رجل يعمل بهيئة دار الكتب على درجة وكيل وزارة، ومهتم بالشأن الثقافى، ويشارك فى البطولة هالة صدقى، شريف حلمى، أشرف زكى، مى عمر، وآخرين.