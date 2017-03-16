البوسترات المبهرة تبشر بدراما رمضان

الاصلاح نيوز-

اتجه عدد كبير من صناع الدراما التليفزيوينة للترويج لأعمالهم من خلال طرح بوسترات وأفيشات عليها صور الأبطال، بعضها كان واضحا ومعبرا، وأخرى سيطر عليها الغموض كنوع من التشويق للجمهور، وتأتى البداية مع مسلسل “الطوفان”، حيث طرح المنتجان ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، 20 بوستر، كل منه عليه صورة أحد أبطال العمل، خاصة أن معظمهم يتساوى فى النجومية وفى حجم الدور على الحلقات، وكى تتجنب الشركة المنتجة “النفسنة” بين أبطال المسلسل أعدت بوسترا خاصا بكل فنان يحمل اسمه، حتى الوجوه الشابة والجديدة فعلت معهم ذلك، حيث طرح بوسترات لكل من الفنانين ماجد المصرى وفتحى عبد الوهاب وعبير صبرى وصلاح عبد الله وأحمد زاهر وأحمد بدير وروجينا وبشرى وآيتن عامر وهنا شيحة وأحمد صفوت وإيهاب فهمى ودينا وخالد كامل وزكى فطين عبد الوهاب ومجدى كامل ونادية رشاد وعايدة رياض ومحمد عادل.

أيضا طرحت شركة “سينرجى” المنتجة لمسلسل “طاقة نور”، للنجم هانى سلامة، الأفيش الدعائى الأول للعمل، الذى جاء معبرا بالفعل عن أحداثه، حيث يجسد “سلامة” ضمن أحداث العمل شخصية “ليل عبد السلام” قاتل مأجور محترف، يتعرض للكثير من الحكايات والمشاكل فى حياته، ويتحول بعدها إلى شخص مختلف مع الظروف، ويسرد المسلسل مروره بالعديد من المحطات فى حياته، وفى كل محطة يلتقى أناسا جدد، ويشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة كل من صلاح عبد الله وحنان مطاوع وأحمد حلاوة وميس حمدان ووليد فواز وإيهاب فهمى وعايدة رياض وأشرف عبد الغفور وصفاء جلال وهيدى كرم ومحمد أبو الوفا ونضال نجم وحمزة العيلى وجيهان خليل، ومن الشاب محمد ناصر وهند عبد الحليم.

وقام المنتج لؤى عبد الله بعمل أفيش تخيلى لمسلسله الجديد “الزيبق”، للنجمين كريم عبد العزيز وشريف منير، ولكون العمل ينتمى لأعمال الجاسوسية، ويجسد من خلاله الفنان شريف منير دور ضابط بالمخابرات المصرية، بينما يجسد النجم كريم عبد العزيز دور الجاسوس، جاء الأفيش معبرا للغاية، حيث يظهر “كريم” عبر عدة شاشات تلفاز، بينما يراقبه منير من داخل غرفة عمليات مخابراتية، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار بوليسى، حيث يسرد قصة أحد عناصر المخابرات المصرية الذى تسبب فى إرباك أجهزة مخابرات معادية لأكثر من دولة بفضل ذكائه الخارق للعادة، وهى الركيزة الأساسية فى مقومات شخصية بطل المسلسل، ويدعم ذلك تحركات وتنظيم ويقظة جهاز المخابرات المصرية بشكل دائم، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من طلعت زكريا وعدد كبير من الفنانين منهم ريهام عبد الغفور وكارمن لبس وفادى إبراهيم ومحمد شاهين وإدوارد وسهر الصايغ وآخرين.