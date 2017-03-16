ويل سميث يزور المغرب ومتابعوه: منور يا ويل

الاصلاح نيوز-

حرص النجم ويل سميث على نشر صور له على حسابه بفيس بوك من زيارته للمغرب وبالتحديد مراكش، حيث قام بزيارة لمصمم الأزياء حسن حجاج مصمم أزياء كليب أغنية “أنت المعلم” للمطرب المغربى سعد لمجرد والتقط عددا من الصور مرتديا أزياءه والتى تشابهت كثيرا مع الأزياء التى ظهرت فى كليب “أنت معلم”، ونالت الصور إعجاب متابعى صفحة ويل سميث حيث علق له البعض “منور ياويل” وتأتى زيارة ويل سميث للمغرب قبل أيام قليلة من زيارته لمصر.

كليب “أنت معلم” للفنان المغربى سعد المجرد حقق رقما قياسيا جديدا بالنسبة للكليبات العربية على موقع “يوتيوب”، حيث تخطى حاجز الـ458 مليون مشاهدة.