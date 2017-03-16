“العطارات” تطلق مشروع الصخر الزيتي رسميا اليوم

الاصلاح نيوز-

تعلن شركة عطارات للطاقة “المملوكة لاينيفيت الاستونية”، مساء اليوم، عن اكتمال القفل المالي واطلاق مشروعها لمحطة الكهرباء من الصخر الزيتي في المملكة.

ويعتبر هذا المشروع، الذي يتم بشراكة صينية ماليزية وأستونية، الأول من نوعه لتوليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي بتقنية الحرق المباشر وباستطاعة إجمالية تبلغ نحو 470 ميغاواط بالاعتماد بالكامل على الموارد المحلية من هذه الخامات.

وتقدر الأرقام الرسمية احتياطي الصخر الزيتي في المملكة بين 40 و70 مليار طن.

وأنهى الشركاء في المشروع في وقت سابق من الشهر الحالي دفع حصصهم البالغة قيمتها نحو 470 مليون دولار، في وقت وافقت فيه الحكومة الصينية ايضا على قرار التمويل للمشروع بحجم 1.6 مليار دولار.

ومن المتوقع ان تبدأ أعمال التنفيذ على الأرض مع نهاية الشهر الحالي؛ حيث تشتمل هذه الأعمال على 3 عقود رئيسية الأول هو عقد المقاول الرئيسي الصيني لبناء المحطة بالشراكة مع مقاولين أردنيين، اما العقد الثاني يخص التعدين وينفذه مقاول محلي لغاية تعدين الصخر الزيتي الذي سيستخدم وقودا لمحطة انتاج الكهرباء، اما العقد الثالث وقد احيل على مقاول محلي فهو للبنية التحتية وبهدف تهيئة الشوارع والساحات والقرية العمالية.

وستستمر فترة البناء نحو 40 شهرا، فيما سيتم تشغيل الوحدة الأولى في المشروع بعد 38 شهرا باستطاعة 227 ميغاواط تليها الوحدة التوليدية الثانية بعد نحو 42 شهرا.

وستوفر المحطة 3500 فرصة عمل أثناء مرحلة الإنشاء، و1000 فرصة أثناء فترة التشغيل والعمليات.

ووقعت “العطارات” العام الماضي عقد أعمال الهندسة الأساسية والمشتريات والإنشاءات مع شركة (غواندونغ) لهندسة الكهرباء، فيما أعلنت اينيفيت الاستونية (ايستي انيرجي) في وقت سابق أن مجموعة “يودين” اشترت نحو 45 % من حصة YTL و15 % من حصة “استي انيرجي” لتتراجع حصتها إلى 10 %، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي في منطقة العطارات وسط الأردن.