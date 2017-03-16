طائرات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

الاصلاح نيوز-

نفذت طائرات الاحتلال فجر اليوم اربع غارات على موقعين في شرق ووسط قطاع غزة.

وافاد مصدر لوكالة “معا” الفلسطينية، بان طائرات اسرائيلية قصفت بصاروخين موقعا للتدريب تابعا لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس غرب دير البلح. ما ادى الى اشتعال النيران في الموقع.

كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي بصاروخين أرضا شرق حي الشجاعية مما تسبب بقطع التيار الكهربائي عن مناطق بالحي ودون وقوع اصابات في الموقعين.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي إن طائرات سلاح الجو قصفت هدفين لحركة حماس في القطاع، محملا الحركة المسؤولة الوحيدة عن كل ما يحدث في قطاع غزة.

وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت انّ صاروخا أطلق من قطاع غزة، انفجر (الأربعاء) في منطقة المجلس الإقليمي سدوت نيغف.