الهيئة التنفيذية تدعو (العمومية) للاجتماع في 18 نيسان

الاصلاح نيوز –

حددت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم يوم 18 نيسان القادم موعداً للاجتماع العادي للهيئة العامة، واتخذت عدة قرارات في اطار مساعي التطوير والارتقاء بمنظومة اللعبة.

ودعت اللجنة لهذا الاجتماع خلال الجلسة اتيي عقدتها امس في مقر الاتحاد، برئاسة سمو الامير علي بن الحسين، ووفقاً للنظام الاساسي الذي ينص على اشعار الاعضاء قبل مدة لا تقل عن اربعة اسابيع من تاريخ الاجتماع، مع تفويض الامانة العامة لاجراء كافة الترتيبات اللازمة.

ويشهد اجتماع الهيئة العامة اجراء انتخابات تكميلية للشاغر في الهيئة التنفيذية، الى جانب مصادقة التقارير المالية والادارية.

في المقابل، اعادت الهيئة التنفيذية للاتحاد تشكيل واستحداث عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة والقضائية، ولاستكمال الشواغر في بعض اللجان.

وبحسب النظام الاساسي للاتحاد، يتوجب ان يرأس اللجان الدائمة عضواً من الهيئة التنفيذية، مع استثناء لجنة التدقيق الداخلي من ذلك وفقاً لطبيعة مهامها.. حيث تشتمل اللجان الدائمة على كل من المالية، الحكام، النسائية، الطبية، اوضاع اللاعبين، التسويق الى جانب «التدقيق»، مع الاخذ بعين الاعتبار لجنة الطوارىء التي تتعامل مع جميع الامور التي تقضي اتخاذ القرار بصورة فورية بين اجتماعين من اجتماعات الهيئة التنفيذية ويرأسها رئيس الاتحاد وتضم خمسة من اعضاء الهيئة التنفيذية.

وعلى صعيد اللجان الخاصة (المؤقتة)، اعطى النظام الاساسي الحق للهيئة التنفيذية بتشكيل لجان خاصة بمواضيع معينة ولفترة زمنية محدودة، وتقوم الهيئة بتعيين الرئيس والنائب والاعضاء وفق انظمة تضعها الهيئة التنفيذية، فيما تتألف الهيئات القضائية من اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف والتي تنال استقلالية وخصوصية كاملة بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي «فيفا».

كما استحدثت الهيئة التنفيذية لجنة المسؤولية الاجتماعية برئاسة سمو الامير علي الذي لعب دوراً ريادياً خلال توليه منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، حيث تجسدت رؤيته باستحداث اللجنة على المستوى الآسيوي والدولي، ووضعت بصماتها على ارض الواقع في وقت قياسي من خلال انخراط الشركات والمؤسسات في الانشطة الرياضية، وتقديم دورها بمسؤولية تجاه المجتمع، ودمجها مع لعبة كرة القدم على وجه الخصوص، لخلق بيئة اكثر نمواً وتطور.

الى ذلك، وافقت الهيئة التنفيذية على انهاء خدمات وحل اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للسيدات (ت 17 سنة)، على ان يتم تسليم كافة الملفات والارتباطات المالية والادارية للاتحاد حسب الاجراءات المتبعة.

كما وافقت الهيئة التنفيذية على المقترح باضافة فقرة للبندين (1،2) من المادة (94) من اللائحة التأديبية للموسم الحالي 2016-2017، لتصبح كالتالي:

«المرة الحادية عشرة حرمان جمهور النادي المسيء بالهتافات من حضور المباراة التالية الخاصة بناديه ان كانت خارج ملعبه وفي حال كانت المباراة التالية على ارضه فأنها تقام دون جمهور، على أن تتواصل عقوبة الحرمان في حال تكرار الهتافات المسيئة في المباريات التي تلي قرار الحرمان».

كما وافق مجلس الادارة على التعديلات المقترحة على الكوادر الفنية للمنتخبات الوطنية.

وتالياً التشكيل الجديد للجان الاتحاد الدائمة والمؤقتة والقضائية:

لجنة الطوارئ: سمو الامير علي بن الحسين رئيسا للجنة، وعضوية مصطفى الطباع ولؤي عميش ومحمد سمارة و طارق خوري و منصور عبيدالله.

لجنة التراخيص: المحامي أيمن رحال رئيسا، ووليد نسور نائبا للرئيس وعضوية أحمد أبزاخ وإبراهيم الكسواني.

لجنة استئناف التراخيص: م. سعد حياصات رئيسا، وم. رجائي شعث نائبا للرئيس، وعضوية د. موسى العودات ود. نايف سعادة وحسام خليل.

لجنة أوضاع اللاعبين: محمد سمارة رئيسا للجنة، م. فؤاد قرادة نائباً للرئيس، وعضوية عمر العجلوني و م. غيث غزاوي وم. محمد دغمش.

لجنة التدقيق الداخلي: طالب ازمقنا رئيساً للجنة، جمال فريز نائباً للرئيس، ومؤيد السمان عضوا.

اللجنة النسوية: رنا الحسيني رئيساً، نصيف المجدوبة نائب الرئيس، وعضوية صالح الغويري وزينة بارطو وناورز شكري، وزينة بترو عضواً مراقباً.

اللجنة الطبية: منذر الجنيدي رئيساً للجنة، د. يحيى محارمة نائباً للرئيس، وعضوية د. جمعة أبو ذياب ود. زيد الحباشنة ود. جلال البطاينة ود. لانا جوردان.

لجنة التسويق: لؤي عميش رئيسا، مصطفى الطباع نائباً للرئيس، وعضوية مروان جمعة وغيث عواملة.

لجنة الحكام: سمير منصور رئيساً، إسماعيل الحافي نائباً للرئيس، وعضوية محمد باكير وحسن الخالدي وهبة عابد.

اللجنة المالية: وائل القاضي رئيساً للجنة، مصطفى الطباع نائباً للرئيس، وعضوية لؤي عميش ومنصور عبيدالله و محمد سمارة وإبراهيم بصبوص عضواً مراقباً.

لجنة الملاعب: منصور عبيدالله رئيساً، محمود ماهر نائباً للرئيس، وعضوية مدير مدينة الامير محمد ومدير مدينة الملك عبدالله ومدير مدينة الحسين ومدير مدينة الحسن ومندوب مجمع الامير هاشم ومندوب مجمع الامير فيصل ومعن دوغان.

لجنة الأندية المحترفة: الأهلي، البقعة، الجزيرة، الحسين، ذات راس، الرمثا، سحاب، شباب الأردن، الصريح، الفيصلي، منشية بني حسن، الوحدات.

لجنة الإعلام: عوني فريج، محمد عياصرة، تيسير العميري، منال بزادوغ، احمد الخلايلة، شبلي الشطرات، طارق عصفور.

لجنة المسابقات: طارق خوري رئيساً، د. فايز أبو عريضة نائباً للرئيس، وعضوية منصور عبيدالله ومنذر الجنيدي ومندوب قوات الدرك ومندوب التلفزيون ومندوب وزارة الشباب ومندوب أمانة عمان.

لجنة الاستئناف: صلاح الدين البشير رئيساً، المحامي عمر اللوزي نائباً للرئيس، وعضوية م. ناجي قطيشات وم. عبدالهادي بني هاني وم. بهاء جابر.

اللجنة التأديبية: الدكتور المحامي عمر الزرو رئيساً، الدكتور المحامي علي الزعبي نائباً للرئيس، وعضوية م. يوسف خليلية وم. غازي بدير.