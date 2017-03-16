1.5 مليون دولار تبرع صيني للاجئين السوريين في الأردن

الاصلاح نيوز-

تبرعت جمهورية الصين الشعبية بمبلغ 1.5 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي بهدف توفير مساعدات غذائية ضرورية للاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق.

وقال الممثل والمدير القطري للبرنامج في الأردن مجيد يحيى، بأنه سيتم استخدام جزء من المساهمة في مساعدة حوالي 4 آلاف لاجئ انتقلوا إلى المخيمات من المناطق الحضرية بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكلفة الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وأضاف أن البرنامج سيقدم للوافدين الجدد وجبات يومية حتى يتم الانتهاء من تسجيلهم في نظام مسح بصمة العين، كما سيتم استخدام مساهمة الصين في توفير وجبات مدرسية صحية لأكثر من 12 ألف طالب في مخيم الزعتري من خلال مشروع جديد سيتم إطلاقه نهاية الشهر الحالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.