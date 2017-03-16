الاعتداء على طبيب أسنان بالرصيفة

الاصلاح نيوز –

تعرض طبيب أسنان لاعتداء أثناء عمله في عيادته الخاصة بمنطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء من قبل مجهولين.

وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور إبراهيم الطراونة إنه اطمأن على صحة الطبيب، والذي أبلغه أن “ثلاثة أشخاص ملثمين قاموا مساء السبت الماضي باقتحام عيادته والاعتداء عليه، وأنه حاول الدفاع عن نفسه وصدهم كون أن العيادة بجانب المنزل، ما جعلهم يلوذون بالفرار، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية بالاعتداء، وبين لهم من خلال كاميرات المراقبة في العيادة صور المعتدين”. وأضاف في تصريح صحفي أمس أن “أي اعتداء على أي طبيب أسنان يعتبر اعتداء على الهيئة العامة للنقابة، وأن النقابة ستتابع الاعتداء إلى حين القبض على المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.