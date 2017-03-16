22 مليون دينار لمبنى الإسعاف والطوارئ في (البشير)

الاصلاح نيوز-

اطلع وزيرا الصحة الدكتور محمود الشياب والاشغال العامة المهندس سامي هلسه والسفيرة الاميركية في عمان اليس ويلز على موقع انشاء مبنى للإسعاف والطوارئ في مستشفى البشير بتمويل كامل من الوكالة الامريكية للانماء الدولي بكلفة 22 مليون دينار ويبدا تنفيذه قريبا.

واكد الوزيران ان تطوير البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية في انحاء المملكة لمواكبة الزيادة المضطردة للسكان والتوسع في تقديم الخدمات الصحية وتحسينها كما ونوعا يأتي على سلم اولويات الحكومة وخطة عملها للمرحلة المقبلة .

وقال الشياب ان مخططات وتصاميم ومساحة مبنى قسم الطوارئ الجديد والاجهزة والمعدات التي سيتم تزويده بها ستؤهله ليكون بمثابة مستشفى للإسعاف والطوارئ .

واشار هلسه الى انه تم اعداد التصاميم والمخططات خلال المرحلة السابقة لافتا انه سيصار الى طرح عطاء تنفيذ المشروع في غضون شهر .

واكد ان التصاميم والمخططات الهندسية تضمنت افضل المواصفات العالمية لاقسام الاسعاف والطوارئ واعدها خبراء محليون ودوليون بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الامريكية للإنماء الدولي وفقا لمتطلبات وزارة الصحة .

وثمن الشياب وهلسة لحكومة الولايات المتحدة الامريكية الدعم الذي يقدم للأردن في مختلف المجالات ولا سيما الصحية اذ اسهم ذلك في احداث نقلات صحية ونوعية .

واكدت السفيرة الامريكية دعم بلادها للأردن في شتى المجالات ولا سيما للقطاع الصحي الذي يتحمل اعباء اضافية كبيرة خاصة في ظل لجوء اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين للأردن.

وابدت اهتمام الولايات المتحدة الامريكية بالقطاع الصحي ومساندة الاردن في تطويره لمواجهة التحديات الكبيرة على هذا الصعيد .

وكان وزيرا الصحة والاشغال والسفيرة الامريكية جالوا في بداية الزيارة للمستشفى في قسم الاسعاف والطوارئ الحالي يرافقهم مدير المستشفى وعدد من كبار مسؤولي الوزارة للاطلاع على واقع الخدمة فيه وحجم العبء الذي يحمله .

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي ان مساحة المبنى الجديد ستكون حوالي 18 الف متر مربع ويضم 150 سريرا وسيتم تزويده بأكثر الاجهزة حداثة وتطورا وتشمل تصاميم القسم ومخططاته غرفا للعمليات والعناية الحثيثة والمركزة وبنى تحتية متكاملة .