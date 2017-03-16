(الزراعة): نأمل بفتح السوق العراقية قريباً

الاصلاح نيوز-

أعربت وزارة الزراعة عن أملها في فتح السوق العراقية أمام المنتجات الزراعية الأردنية قريبا تزامنا مع بدء موسم إنتاج الخضار والفواكه في محافظة المفرق نظرا لأهميتها الكبيرة في القطاع الزراعي في المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعية الدكتور نمر حدادين، إن السوق العراقية تعد سوق مهمة لتصدير المنتجات الزراعية المحلية، مشيرا الى الجهود الحكومية الحثيثة الساعية الى فتح السوق العراقية أمام الصادرات الزراعية الأردنية للتخفيف عن المزراعين.

وأضاف حدادين الى «الرأي» أمس، أنه وبالرغم من تراجع حجم الصادرات الزراعية الأردنية الى الخارج بسبب انغلاق الحدين السوري والعراقي مع الأردن، الا أن هنالك تحسناً عاد من جديد خاصة وأنه تم تصدير نحو (48) براد من الخضار الى السوق الخليجية يوم أمس بواقع (900) طن تقريبا.

واشار الى اجتماع وزير الزراعة مع عدد من سفراء الدول لدى المملكة من أجل فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية الأردنية، مشيرا في هذا الصدد الى أهمية السوق الروسية التي بدأت تستقبل صادرات المملكة الزراعية.

رئيس اتحاد المزراعين عودة الرواشدة، أكد أن القطاع الزراعي ما يزال يحتاج الى دعم الحكومة رغم كل شي، لافتا الى أن صندوق المخاطر الزراعية تم تفعيله لأول مرة في زمن الحكومة الحالية وهذا يسجل لها اضافة الى اعطاء القروض الزراعية للمزارعين بدون فوائد لمدة اربعة أعوام.

وأشار الى الإحتقان لدى المزراعين في المملكة بسبب قلة الأسواق التصديرية و ارتفاع كلف التصدير للمتوفر منها اضافة الى تدني الأسعار و استمراراغلاق الحدود مع العراق و سورية، مطالبا المزارعين بالإهتمام بالزراعات ذات الجدوى الإقتصادية و ليست الزراعات التقليدية، مطالبا بعقد مؤتمر زراعي يضم جميع المعنيين و مزارعي المملكة.

وكان مزارعون في محافظة المفرق أعلنوا عن تخليهم عن مزراعهم و اغلاقها و اخرين لجأوا الى تضمينها بسبب الأوضاع المالية التي يعانون منها على حد قولهم و التي فرضتها أحوال المنطقة عليهم الى جانب الوضع الإقتصادي المحلي الذي ما زال يحول دون دعمهم من الحكومة.

وقال المزراعون في المفرق ثائر الزعبي، إن الحكومة مطالبة اليوم بالإلتفات الى القطاع الزراعي بشكل جدي و إيلائه جلّ الإهتمام من خلال عدة اجراءات من بينها تخفيض نسبة الفائدة على القروض الزراعية المقدمة لهم و جدولتها.

وطالب الحكومة بتخفيض تعرفة الكهرباء على المزارعين في جميع مناطق المملكة و بخاصة مزراعي المفرق لأنهم يعتمدون على الابار الزراعية بشكل كبير و واسع خاصة و أن هنالك مئات من الابار والمساحات الزراعية الواسعة في المفرق.