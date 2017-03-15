السجن ليمنيين خططا لخطف وقتل عسكريين أردنيين

الاصلاح نيوز –

اصدرت محكمة امن الدولة اليوم الاربعاء على إرهابيين اثنين من الجنسية اليمنية منتمين لتنظيم داعش الارهابي، الاول عبد الجليل الشراحي بالوضع بالأشغال الشاقة 15 سنة بعد ادانته بجناية القيام بأعمال إرهابية، والثاني عبد الملك منصور حسين بالحبس سنة واحدة بعد ادانته بجنحة عدم الابلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي.

وثبت للمحكمة ان المتهم عبد الجليل، كان عضوا في تنظيم القاعدة في اليمن، وكان يقاتل الى جانبهم وتلقى دورات على الاسلحة وتصنيع المتفجرات وشارك في القتال الى جانبهم باليمن، وبعد ذلك ترك تنظيم القاعدة وانضم لداعش الارهابي باليمن، وهناك تلقى على ايديهم دورات شرعية وقتالية، وبعد ذلك تم إلحاقه بجبهات القتال، الى ان تعرض للإصابة.

وفي التفاصيل، تابعت المحكمة ” بعد ان شفي تم الحاقه بكتيبة الاغتيالات التابعة لتنظيم داعش الارهابي، والتي تتلقى اوامرها من القيادة العليا بالاغتيالات والتصفية، وبالفعل شارك في عدة اغتيالات هناك، وبعد ذلك التحق بتنظيم داعش بسورية ولهذه الغاية توجه الى الاردن برفقة المتهم الثاني عبد الملك، واقاما في منطقة ماركا، وتواصل المتهمان مع اعضاء تنظيم داعش الارهابي عبر مواقع مخصصة على الانترنت لتسهيل عمله وسفره الى تركيا، ومنها الى سورية.

وافادت وقائع المحكمة “الى انهم اخبروا ان الوصول الى سورية محال في هذا الوقت بسبب تشديد الاجراءات الامنية، وطلبوا منه تنفيذ اعمال ارهابية على الساحة الاردنية لصالح تنظيم داعش الارهابي، وهي استهداف السياح الاجانب من الامريكان والروس، ورصد المراكز الامنية الاردنية وتصويرها ومعرفة عدد مرتباتها وعتادها، وخطف عسكريين اردنيين وقتلهم امام كاميرات التصوير وإرسال مقاطع الفيديو الى التنظيم الإرهابي ليصدر بيانات لتلك العمليات وتبنيها.

عندها طلب المتهم عبد الجليل من تنظيم داعش امداده بالأموال والعناصر اللازمة لتنفيذ تلك العمليات، وطلبوا منه التريث لحين وصول الاموال والحاق عناصر به ليتم التنفيذ، وفي هذا الاثناء عرض المتهم عبد الجليل على المتهم عبد المالك مشاركته في تلك العمليات الا ان المتهم الثاني عبد المالك رفض، لكنه لم يقم بإبلاغ السلطات الاردنية عن ذلك، وبعد ذلك ورد للمتهم عبد الجليل التعليمات من تنظيم داعش بان يقوم بعمل انتحاري داخل الاردن بعد ان يصنع الحزام الناسف لهذه الغاية كما تم تدريبه عليه في اليمن، واخبروه انه بعد ان ينتهي من تصنيع الحزام الناسف سيرده اتصال لتحديد الهدف الذي تتكتم عليه قيادة التنظيم داعش الارهابي لخطورته وسريته عندها اخذ المتهم عبد الجليل بالبحث عن المواد الاولية التي تدخل في تصنيع الحزام الناسف، وقام بشراء حزام يستخدمه المعتمرون ومادة السماد الا ان الاجهزة الامنية كانت تتعقبه الى ان القت القبض عليه في آب 2015. (بترا)