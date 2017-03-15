25 قتيلا على الأقل بتفجير انتحاري في القصر العدلي في دمشق

الاصلاح نيوز-

قتل 25 شخصا على الاقل واصيب آخرون بجروح في التفجير الانتحاري الذي استهدف بعد ظهر الاربعاء القصر العدلي القديم في وسط دمشق وفق ما اعلنت الشرطة، تزامنا مع دخول النزاع في سورية عامه السابع.

وقال قائد شرطة دمشق محمد خير اسماعيل للتلفزيون الرسمي ان “التفجير أدى الى مقتل 25 شخصا واصابة العشرات بجروح”.

واكد مصدر في قيادة الشرطة لوكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان هذه هي “الحصيلة الاولية”.

واستهدف تفجير انتحاري بعد ظهر الاربعاء القصر العدلي القديم في وسط دمشق والذي يضم المحكمة الشرعية والمحكمة الجزائية.

وأكد مراسل وكالة فرانس برس في مكان الحادث ان القوات الامنية فرضت طوقا امنيا حول القصر العدلي القريب من سوق الحميدية، وقطعت كافة الطرقات المؤدية اليها في وقت هرعت سيارات الاطفاء والاسعاف الى المكان.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المحامي الاول في دمشق قوله ان “الارهابي استهدف المواطنين داخل القصر العدلي خلال فترة الازدحام”.

واضاف “حاول الانتحاري الدخول الى القصر العدلي ولدى محاولة عناصر الشرطة منعه القى نفسه الى الداخل وفجر نفسه”.

وقالت محامية كانت موجودة في القصر اثناء حدوث التفجير لوكالة فرانس برس “اصبنا بهلع شديد، كان صوت الانفجار عاليا في البهو وهرعنا للاحتماء في المكتبة في الطابق العلوي”. واضافت “كان المشهد داميا”.

وهذا الانفجار هو الثاني الذي يستهدف العاصمة السورية خلال ايام معدودة، اذ قتل السبت 74 شخصا، غالبيتهم من الزوار الشيعة العراقيين في تفجيرين استهدفا احد احياء دمشق القديمة وتبنتهما هيئة تحرير الشام (تضم جبهة النصرة سابقا وفصائل اخرى جهادية متحالفة معها).

وبرغم بقائها في منأى عن المعارك العنيفة التي شهدتها غالبية المدن السورية الكبرى الاخرى، استهدفت العاصمة دمشق ومحيطها خلال سنوات النزاع الطويلة بتفجيرات دامية عدة اودت بحياة العشرات. (أ ف ب)