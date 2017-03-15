القبض على مطلوب بحقه 60 قيدا بعد إطلاق النار على رجال الأمن

الاصلاح نيوز –

ألقت الأجهزة الأمنية في شرطة إربد اليوم الأربعاء، القبض على مطلوب مسجل بحقه 60 طلبا لعدة جهات بعد مطاردته وإطلاق النار على رجال الأمن من مسدس كان بحوزته، وفق مصدر امني.

وقال المصدر إن احد الدوريات قامت بإيقاف أحد السائقين للاشتباه به، إلا أنه رفض الامتثال لرجال الأمن ولاذ بالفرار بمركبته، حيث تم مطاردته وتعزير المنطقة بأكثر من دورية أمنية حيث بادر سائق المركبة بإطلاق النار على رجال الأمن إلا أن تم محاصرته دون وقوع أي إصابات.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط المسدس الذي كانت بحوزة المطلوب وبالتدقيق على سجل الشخص تبين أنه يحمل 60 قيدا لعدة جهات أمنية قضائية وما يزال التحقيق مستمرا معه تمهيدا لتحويله إلى تلك الجهات.

“الغد”