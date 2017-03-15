مدفن روماني و5 قبور تحت أنقاض عمارات الجوفة المنهارة

الاصلاح نيوز-

قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب اليوم الأربعاء، إنه تم اكتشاف أحد المدافن التي تعود للعصر الروماني مساء الثلاثاء، في جبل الجوفة عندما قامت أمانة عمان بتنظيف جزء من الانقاض التي تخص أحد المباني المنهارة قبل عدة أسابيع.

وأضافت الوزيرة أن دائرة الآثار العامة كشفت على الموقع فور إبلاغها بالأمر حيث توجهت الكوادر الفنية لتقييم هذا الكهف الذي تبين أنه “عبارة عن مغارة منحوتة بالصخر بشكل مستطيل يبلغ طوله 9 أمتار وعرضه حوالي 4 أمتار ويضم خمسة قبور عبارة عن توابيت حجرية منحوتة داخل واجهات الكهف.

وبحسب بيان صادر عن وزارة السياحة فإن “هذه التوابيت يعلوها قوس منحوت بالزخارف الرومانية المعروفة بالقرن الأول والثاني للميلاد وأن هذا الكهف يمثل نوعا من أنواع الطرق المعروفة للدفن في تلك الحقبة حيث كانت العائلات تقوم بنحت مدافنها الخاصة بها داخل الصخر وتقوم بزخرفة هذه المدافن حسب إمكانياتها الاجتماعية والمادية.

وبينت عناب أن وزارة السياحة والآثار ومن خلال دائرة الآثار العامة ومديرية أثار العاصمة ستقوم باجراء التنقيبات الأثرية واعمال التوثيق والدراسات اللازمة وجمع الكسر الفخارية والبقايا العظمية للوقوف على اهمية هذا الكهف وقيمته الاثرية.