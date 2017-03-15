800 موظف و4 ملايين دينار لتنفيذ التعداد الزراعي

الاصلاح نيوز-

رصدت دائرة الاحصاءات العامة 800 موظف من الفنيين والباحثين الاحصائيين والاخصائيين بمجال الزراعة ومبلغ 4 ملايين دينار لمواجهة متطلبات عمليات التعداد الزراعي الذي سيبدأ مطلع ايار المقبل.

وقال مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان عمليات المسح الزراعي في جميع مناطق المملكة ستتم باستخدام التكنولوجيا الرقمية وأجهزة التعداد اللوحي ذاته المستخدمة بتعداد السكن والمساكن 2015، حيث تم تدريب وتأهيل الكوادر على احدث العمليات الالكترونية لتجهيز النتائج بحلول نهاية العام الحالي.

واكد الزعبي اهمية التعداد وأهدافه المتمثلة بحصر الموارد الاقتصادية الزراعية والمعلومات الشاملة عن الوحدات الإنتاجية من أراض زراعية واشجار وقوى عاملة وحيوانات وآلات، مشيرا الى ان مخرجات التعداد الزراعي ستعمل على دعم التخطيط الزراعي المستقبلي وتسهيل إجراء البحوث واتخاذ قرارات الاستثمار والأعمال والمساهمة بتقييم أثر الأنشطة الزراعية على البيئة وتعزيز توحيد طرق جمع البيانات وتبويبها بطريقة تسهل مقارنتها مع بيانات التعدادات الزراعية السابقة ومع نظيراتها في الدول الأخرى.

واضاف انه وبناء على الخبرات البشرية التي راكمتها الدائرة عبر سلسلة من عمليات التعداد بالطرق الحديثة فقد بدأت دول عربية منها: لبنان وفلسطين ومصر والسودان، الاستعانة بدائرة الاحصاءات لغايات تدريب كوادرها الاحصائية على احدث الطرق العالمية بمجال التعداد والتي تعد من احدث وسائل التعداد على المستوى العالمي، مبينا ان الدائرة تسعى من خلال مخرجات برنامج التعداد الزراعي الحالي تصدير الخبرات الاردنية بهذا المجال وجعل الاردن مركزا لتدريب الكفاءات الاحصائية.(بترا)