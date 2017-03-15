الملك لمبعوث ترامب: حل الدولتين هو الوحيد لتحقيق السلام

الاصلاح نيوز-

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، في اجتماع جرى خلاله استعراض الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، أهمية دور الولايات المتحدة في إنهاء الجمود في العملية السلمية وإعادة إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع.

وشدد جلالته على أن التوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة بأكملها.

من جهته، أكد غرينبلات أن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيكون له آثار إيجابية على المنطقة، لافتا إلى أهمية دور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في دفع جهود تحقيق السلام بين الجانبين.(بترا)