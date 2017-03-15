تنقلات مديرين في الصحة (أسماء)

الاصلاح نيوز-

قرر وزير الصحة الدكتور محمود الشياب اجراء تشكيلات ادارية اعتبارا من تاريخ 15 / 3 / 2017 على النحو التالي :

1. تكليف اخصائي الاطفال في مستشفى اليرموك طه محمد عوض التميمي للقيام باعمال مدير مستشفى الاميرة راية .

2. نقل وظيفة مدير مستشفى الاميرة راية الدكتور قاسم محمد حامد الشناق ليعمل في مجال اختصاصه كاختصاصي نسائية وتوليد في مستشفى الاميرة بديعة .

3. تكليف الدكتور مجدي محمد نمر مثقال للقيام باعمال مساعد فني لمدير مستشفى ابو عبيدة .

4. تكليف مساعد مدير مستشفى غور الصافي للشؤون الادارية الدكتور عبد الحافظ امين مفلح العويرة الشوابكة للقيام باعمال مدير مستشفى غور الصافي.

5. نقل وظيفة مدير مستشفى غور الصافي الدكتور رضوان محمد دخل الله الشمايلة ليعمل مساعدا لمدير صحة محافظة الكرك.