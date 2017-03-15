سحب قرعة مونديال الشباب.. والسعودية في مجموعة متوازنة

الاصلاح نيوز-

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2017 للشباب “تحت 20 عامًا” بكوريا الجنوبية عن وقوع المنتخب السعودي، ضمن المجموعة السادسة، مع منتخبات الإكوادور، وأمريكا، والسنغال.

وجاءت القرعة، التي سُحبت اليوم الأربعاء، بمدينة سوون الكورية الجنوبية، صادمة لصاحب الأرض، حيث يصطدم في المجموعة الأولى، بالأرجنتين، الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ6 ألقاب، إلى جانب غينيا، وإنجلترا.

شارك في سحب القرعة، أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، المتوج بلقب البطولة عام 1979، ومواطنه النجم السابق بابلو إيمار، المتوج باللقب في 1997.

ويشارك بالبطولة، المقررة بين 20 أيار/مايو، و11 حزيران/يونيو، 24 منتخبًا يتنافسون في 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: كوريا الجنوبية، وغينيا، والأرجنتين، وإنجلترا.

المجموعة الثانية: فنزويلا، وألمانيا، وفانواتو، والمكسيك.

المجموعة الثالثة: زامبيا، والبرتغال، وإيران، وكوستاريكا.

المجموعة الرابعة: جنوب أفريقيا، واليابان، وإيطاليا، وأوروجواي.

المجموعة الخامسة: فرنسا، والهندوراس، وفيتنام، ونيوزيلندا.

المجموعة السادسة: الإكوادور، وأمريكا، والسعودية، والسنغال.