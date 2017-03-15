4 أسباب تعرقل انضمام ماركو فيراتي إلى برشلونة

الاصلاح نيوز-

يعد ماركو فيراتي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أحد أكثر الأهداف المطلوبة لدى عديد الأندية الكبرى على مستوى القارة العجوز.

وأصبح فيراتي، مادة دسمة للصحافة التي ربطته بالخروج من حديقة الأمراء والانتقال إلى أكثر من نادٍ، بعد الأزمة التي نشيت ببنه وبين صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عقب خسارة البي أس جي الفادحة أمام برشلونة بنتيجة 6-1.

واتهم فيراتي، بالسهر في أحد الملاهي الليلة، إلا النادي ووكيل أعماله نفيا هذه التصريحات، كما ألمح الأخير إلى إمكانية رحيله عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية، في الميركاتو الصيفي المقبل.

يعتبر برشلونة من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الدولي الإيطالي، إلا أن هناك صعوبات قد تحول بين اللاعب وانتقاله إلى كامب نو، يرصدها موقع “fichajes” الإسباني في السطور الآتية..

السعر

رغبة ماركو فيراتي في الرحيل، لا تعني أن باريس سيتركه بسهولة، فالأخير سينوي جني الأموال من هذه الصفقة بقدر المستطاع.

وتبلغ القيمة السوقية لفيراتي بـ40 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، ومن المنتظر ألا يبيعه باريس سان جيرمان بأقل من 55 إلى 60 مليون يورو.

ليونيل ميسي

أبرز التقارير الصحفية الواردة تشير إلى اقتراب ميسي من تجديد عقده مع النادي الكتالوني، وبالتالي سيجمع الأخير المال من أجل إتمام عملية التجديد معه، وهذا سيعني نقص السيولة لتمويل صفقة فيراتي.

ومن المؤكد أن برشلونة ليس مستعدًا للتعاقد مع فيراتي على حساب التجديد مع ميسي، على الإطلاق.

الصراع

برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بصاحب الـ24 عامًا، فكل من ريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يسعون لضمه، إضافة إلى بايرن ميونيخ الذي يدربه كارلو أنشيلوتي والذي قدم فيراتي للعالم عندما كان مدربًا لباريس.

خليفة إنريكي

إجراء صفقة من العيار الثقيل باستقدام فيراتي دون تحديد خليفة للويس إنريكي المدير الفني الحالي، حتى الآن، قد يؤتي بنتائج عكسية.