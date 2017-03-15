اتحاد الكرة يبقي على مباراة المنشية والوحدات في مكانها

الاصلاح نيوز-

قررت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، رفض طلب نادي منشية بني حسن، بنقل مباراته امام فريق الوحدات من ملعب الامير محمد بالزرقاء الى ملعب الامير علي بالمفرق والمقررة يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات الذي عقد، الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة، وتم فيه مناقشة طلب المنشية بنقل المباراة في ظل حرمان جمهور الوحدات من حضورها.

واشارت لجنة المسابقات الى ان الاتحاد سبق وأن رفض أكثر من طلب لعدد من الاندية بتغيير ونقل المباريات، وبالتالي جاء رفض طلب المنشية في هذه المرة توخيا للعدالة.

وأكدت لجنة المسابقات الابقاء على المباراة على ملعب الامير محمد بالزرقاء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من منافسات الاسبوع السادس عشر بدوري المناصير للمحترفين لكرة القدم.