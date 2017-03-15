الإفتاء: لا فضيلة في تبليغ الناس بموعد شهر رمضان قبل أوانه

الاصلاح نيوز-

قالت دائرة الافتاء انه جاءها السؤال التالي :

شهر رمضان سيكون يوم السابع والعشرين من شهر آيار المقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبق شخص بأخبار شخص آخر بالشهر المبارك حرمت عليه النار، فما حكم تناقل هذه الرسائل؟

وقالت ان الاجابة الشرعية كما يلي :

لم يرد في النصوص تحريم النار على مَن يُبلِّغ غيره بوقت دخول شهر رمضان الفضيل، ولذا لا صحة لهذه الرسالة، والأصل منع تداولها بين الناس بأي شكل من الأشكال، لما فيها من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي يتناقله الناس بهذا الخصوص موضوع لا أصل له.

علماً بأن ثبوت شهر رمضان – المعتمد لدى دائرة قاضي القضاة في بلدنا المبارك – يكون من خلال تحرِّي الهلال في آخر شهر شعبان؛ ولا يمكن لأحد أن يجزم به قبل ذلك على وجه التحديد.

وننصح جميع من يتساهل في تناقل الأخبار الزائفة والكاذبة أن يتحرى ويتأنى قبل إرسال ما يصله، كي لا يعين إلا على نشر الخير والصدق. والله تعالى أعلم

دائرة الإفتاء العام.