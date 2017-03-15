بعد تبرئته..والد سعد لمجرّد: لم يصدر الحكم بعد!

الاصلاح نيوز-

بعد أن حسم الطب الشرعي قراره بقضية الفنان سعد لمجرد واغتصابه للفتاة الفرنسية لورا بريول، حيث أثبت أنه لا أثر للحمض النووي الخاص به بجسد لورا وهذا يؤكد أنه لم يتم إقامة علاقة جسدية بينهما، علّق والد لمجرّد على هذه الأخبار عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد والد لمجرّد أنّ الحكم النهائي لم يصدر بعد في قضية إبنه، حيث كتب عبر صفحته: ” الى جميع محبي سعد لمجرد الف شكر للمعجبين على التضامن الصادق والرسائل الحاملة للدعم المعنوي واعتذر على عدم تمكني من اجابتكم سواء على فايسبوك او الواتساب نظرا لكثرة الرسائل سأجيب الآن على السؤال المطروح بكثرة: (متي سيصدر الحكم او هل صدر) لم يصدر بعد ونرجو من الله ان يكون ايجابياً بإذن الله شكرا على رسائلكم”.