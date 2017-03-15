2128 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاربعاء 2128 طنا منها 1744 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو بين 150-400 فلس، البطاطا 250 – 650 فلسا، البندورة 150 -400 فلس، الجزر 300 -400 فلس، الخيار150- 500 فلس، الزهرة 150 -400 فلس، فاصولياء 500 فلس – 1 دينار، الكوسا 150- 500 فلس، برتقال ابو صرة 500 فلس- 1دينار، برتقال شموطي 500 فلس-100ر1 دينار، جريب فروت 200-600 فلس، الليمون 250 -800 فلس، مندلينا 250- 700 فلس، موز بلدي 250 – 700 فلس.