الاربعاء.. تجدد الأمطار خلال ساعات المساء

الاصلاح نيوز-

يكون الطقس بارداً نسبياً وغالباً مُشمس مع ساعات صباح الأربعاء.

ولكن خلال ساعات الظهيرة والعصر، تتكاثر السُحُب على ارتفاعات مُختلفة، ليُصبح الطقس غالباً غائم.

ويُتوقع هُطول الأمطار عصراً ومساءً، في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة في بعض المناطق.

وتكون الرياح غربية، مُعتدلة السُرعة، تنشط خلال ساعات الظهيرة والعصر وتكون مُثيرة للغُبار في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة

ويُحذر من: خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية جنوباً وشرقاً بسبب الغبار خلال ساعات العصر والمساء.

في خليج العقبة

– الرياح : شمالية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس بارداً، وما بين غائم جزئي إلى غائم.

وتبقى الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من الأمطار أحياناً في أجزاء من شمال ووسط البلاد، والجبال الجنوبية وبعض المناطق الشرقية.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة إلى نشطة السُرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 14 الى 6

غرب عمان: من 12 الى 5

إربد: من 13 الى 6

جرش: من 14 الى 8

السلط: من 12 الى 5

عجلون: من 10 الى 5

الزرقاء: من 17 الى 7

المفرق: من 16 الى 6

مأدبا: من 14 الى 5

الكرك: من 13 الى 5

الطفيلة: من 14 الى 4

معان: من 17 الى 4

العقبة: من 25 الى 13

البحر الميت: من 24 الى 13

والله أعلم..