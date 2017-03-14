نشرة استرشادية جديدة لأسعار الحديد

الاصلاح نيوز-

أصدرت غرفة صناعة الأردن بالاتفاق مع مصانع الحديد الاردنية اليوم الثلاثاء نشرة استرشادية جديدة لأسعار بيع مادة حديد التسليح المصنعة محليا سارية لمدة اسبوع.

ووفقا للنشرة التي تصدر اسبوعيا، يتراوح سعر بيع طن الحديد شد (40) ارض المصنع تحميل ظهر السيارة بين 336 و345 دينارا من دون ضريبة المبيعات.

وبحسب النشرة يتراوح سعر بيع الطن الواحد شد (40) مع ضريبة المبيعات بين 390 و400 دينار للطن الواحد.

وأظهرت النشرة إن سعر بيع طن الحديد شد (60) ارض المصنع تحميل ظهر السيارة يتراوح بين 353 و384 دينارا للطن الواحد من دون ضريبة المبيعات، فيما يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات بين 410 و445 دينارا للطن الواحد.