“توتال” تبدأ بتوفير زيت الديزل اليورو 5 في محطاتها

الاصلاح نيوز-

أعلنت شركة توتال اليوم الثلاثاء، عن البدء بتوفير زيت الديزل بمواصفات اليورو 5 في محطاتها الرئيسة في عمّان والطرق الخارجية، لتزويد السيارات الحديثة التي تستخدم هذا النوع من الوقود خاصة سيارات الشحن.

وقال مدير عام شركة توتال – الأردن عادل الورياغلي في بيان اليوم الثلاثاء إن استخدام الديزل بنسبة كبريت منخفضة بحد اعلى مسموح به 10 ميليغرام في كل لتر، وبما يتطابق مع المواصفات الأوروبية، يسهم في زيادة كفاءة استخدام الديزل والمحافظة على المحركات لتعمل بكفاءة عالية وتخفيض تكاليف الصيانة وإطالة عمر محرك المركبة.

وأضاف أنه تم تكليف توتال من قبل الحكومة وشركات تسويق المنتجات النفطية في المملكة، لتكون أول شركة تقوم بإدارة وتنسيق عملية استيراد المشتقات النفطية التي بدأت في شهر أيار من العام الماضي للاستفادة من خبراتها العالمية في هذا المجال.

وتدير توتال حالياً عملية استيراد 40 بالمئة من حاجة السوق من زيت الديزل و100 بالمئة من حاجة السوق من مادة البنزين أوكتان 95.

وحدد الورياغلي الهدف “الأهم” من استخدام زيت الديزل بمواصفة اليورو 5 للمحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة باستدامة البيئة على المستوى المحلي، لأنها تحتوى على حدٍ أدنى من مادة الكبريت.

وأكد أن استخدام زيت الديزل بهذه المواصفات في السوق الأردنية سيفتح المجال أمام الشركات استيراد سيارات صغيرة تعمل باستخدام وقود الديزل ما يؤدي إلى تحفيز سوق السيارات من ناحية وتخفيض تكلفة اقتناء السيارة وتكاليف خدمتها الفنية.

وبين أن توتال بدأت حالياً بتوفير زيت الديزل (يورو5) في أكثر من 30 محطة، فيما تخطط الشركة إلى توفير زيت الديزل الجديد في معظم محطاتها في المملكة تدريجياً.

وتوتال واحدة من اكبر الشركات العالمية في مجال انتاج وتوفير الطاقة والنفط والغاز وتنتشر في حوالي 130 دولة حول العالم.

(بترا)