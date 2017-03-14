افتتاح فرع للبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في البادية الشمالية الشرقية

الاصلاح نيوز-

افتتح البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة فرعه في منطقة الصالحية بلواء البادية الشمالية الشرقية، برعاية رئيس مجلس ادارة البنك نايف حميدي الفايز .

وقال الفايز في حفل الافتتاح، ان افتتاح الفرع في منطقة الصالحية يؤكد ان البنك الوطني يمضي في طريقه الصحيح ويحقق خطوة جديدة في مسيرته المتواصلة لخدمة جميع ابناء الوطن في اماكن تواجدهم باعتباره مؤسسة اردنية وضعت في مقدمة اهدافها مسؤولية النهوض بالإنسان الاردني لافتا الى ان البنك يهدف الى تقديم الخدمات المالية المستدامة لمحدودي الدخل بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية .

واضاف ان البنك يقيس نجاحاته من خلال قدرته على خدمة مستفيديه الذين تجاوزت اعدادهم 66 الف عميل مع التركيز على تحقيق اضافة نوعية على مستوى الفرص الاقتصادية لبعض الفئات وخاصة الشباب الباحثين عن عمل لتشجيعهم على تأسيس اعمالهم الخاصة اضافة الى النساء بما يزيد من مشاركتهن الاجتماعية والاقتصادية .

وبين الفايز، ان استراتيجية البنك في منطقة البادية الشمالية ومحافظة المفرق سترتكز بجانب الخدمات المالية على مزيد من العمل في مجال التثقيف المالي والى تطوير منتجات اقراضية متخصصة تتناسب مع ظروف المنطقة واسواقها مشيرا الى ان البنك اسهم سابقا في تمويل الكثير من المشاريع التي تتعلق بتنمية الثروة الحيوانية في المنطقة والعديد من الخدمات المالية التي قدمت للعملاء التوعية بأفضل الطرق لتنمية العائد الاقتصادي من مشاريعهم وتجنب المخاطر المتعلقة بأعمالهم من خلال التعاون مع العديد من الجهات ومنها وزارة الزراعة والجامعة الاردنية .

وقال متصرف لواء البادية الشمالية الشرقية الدكتور مالك خريسات، ان افتتاح فرع البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة من شأنه ان يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في اللواء وتمكين المواطنين من استحداث مشاريع صغيرة مدرة للدخل تمكنهم من توفير دخل مادي ثابت لهم ولأبنائهم الامر الذي سينعكس ايجابا في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة لاسيما وان اللواء يحوي العديد من مناطق جيوب الفقر .

وبين مدير فرع البنك الوطني في المفرق نوفان الخزاعلة ان البنك يسعى من خلال افتتاح فرعه في منطقة الصالحية الى التواجد في هذه المنطقة بهدف تمكين المواطنين في اللواء من الحصول على فرص اقتصادية مختلفة تتناسب مع ظروف المنطقة واحتياجاتهم لافتا الى ان البنك بداء خدماته في محافظة المفرق منذ عام 2008 وتمكن من تقديم الاف القروض التي اسهمت في التخفيف من حدة ظاهرتي الفقر والبطالة لاسيما بين فئة الشباب .

وبين انه ومنذ تأسيس فرع البنك في المفرق تعاون مع العديد من الجهات الريادية في المجتمع المحلي كانت ادارة البنك على وعي بالتحديات التي يواجهها اهالي البادية الشمالية ما حدا بها لتشجيع موظفي الفرع على اقتراح الطرق المثلى لخدمة العملاء وتسهيل حصولهم على الخدمات المالية وغير المالية.

(بترا)