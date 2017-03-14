مفاجأة أخرى من ميريام كلينك على غرار كليبها الإباحي

الاصلاح نيوز-

قررت ميريام كلينك خوض الإنتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، من دون كشفها عن الدائرة التي ستترشح فيها.

وبدت كلينك حاسمة في أمرها بإتجاه الترشح للإنتخابات، حيث كتبت في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “قررت خوض المعركة النيابية وساترشح وقرار نهائي.. التحضيرات بدأت’.

يُذكر أن كلينك أثارت الجدل في الأونة الأخيرة بفيديو كليب “فوّت الغول”، والذي جمعها مع الفنان جاد خليفة، وقام القضاء المختص بحماية الأحداث، بمنع بث الفيديو كليب وسحبه من التداول على جميع وسائل الاعلام المرئية ووسائل التواصل الإجتماعي واليوتيوب، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة في حال المخالفة، كما تم التحقيق مع كلينك وخليفة في مخفر حبيش على خلفية الكليب.