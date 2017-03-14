يسرا تكشف: لهذا السبب أراد والدي قتلي!

الاصلاح نيوز-

كشفت الفنانة المصريّة يسرا عن محاولة والدها قتلها وهي في عمر الرابعة عشر من عمرها بسبب رفضه التام لرغبتها في خوض تجربة التمثيل، وعرضت للمرّة الأولى رسالة كتبتها وقتها لوالدها محاولة إقناعه بدخول مجال التمثيل، وقالت إن والدها كان صعب الطباع، وأتعبها كثيرًا حتى أقنعته بالتمثيل، رغم أن عمتها كانت ممثلة وهي الفنانة أمينة الشريف، إلا أنه كان معترضاً بشدّة على مجال الفن.

وأكدت يسرا في حوار تلفزيوني، أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تحيط بالنجم في كلّ مكان حيث إنها تحرمه جزءًا كبيرًا من حريته فأصبح حريصًا على كل تصرف يصدر منه حفاظاً على المكانة التي وصل إليها، وعلى جمهوره.

وأضافت: “الميديا بقت مخيفة، مبقتش أعرف أمشي من غير مكياج بسببها”.

واعترفت يسرا بإيمانها الشديد بالعين والحسد، وبررت ارتداءها الخرز الأزرق بأن الفراعنة كانوا يرسمون العين الشهيرة، وأنهم اعتقدوا بأن اللون الأزرق يعكس الأثر السيء للعين، وأضافت: “الحسد موجود ومذكور في القرآن، وربنا هو الحارس، وأنا على طول بقرأ القرآن”.

وحول منصبها كسفيرة نوايا حسنة للتوعية بدعم مرضى نقص المناعة “الايدز” قالت إن كونها ممثلة يجعلها تشعر بالمسؤولية؛ لأن الفن يؤثر على المواطنين، الأمر الذي يفرض عليها أن تختار أدوارها بعناية.

ونفت يسرا كل ما تردد عن استمرار أزمتها مع الفنان عادل إمام بعد تصريحاته الرافضة لعمل ابنته في مجال الفن، وقالت: ” الزعيم ظاهرة لن تتكرر وقيمة كبرى للفن المصري نعرف قدرها من تأثيرها الطاغي في كل العواصم العربية، وهو بنفس قيمة السيدة فاتن حمامة و النجم العالمي الراحل عمر الشريف”.

واعتبرت أن أفلام “الإرهاب و الكباب” و”المنسي” و”طيور الظلام” مع عادل إمام والكاتب وحيد حامد والمخرج شريف عرفة من أهم أفلام السينما المصرية.