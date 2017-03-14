تخصيص قطعة ارض في موقع المغطس لبناء كنيسة مارونية

الاصلاح نيوز-

أكد مدير عام موقع المغطس الدكتور سليمان الفرجات انه نتيجة زيارة الوفد الأردني برئاسة وزيرة السياحة والاثار لينا عناب تم اتخاذ قرار هام من قبل البطرك الماروني في لبنان بالسماح لأبناء الكنيسة المارونية المقيمين في لبنان والمنتشرين في انحاء العالم بجواز تعميد أولادهم في موقع المغطس في الاردن بعد أن كان التعميد مقتصرًا على رعية أو بلدة طالب العماد.

وبين الفرجات ان هذا القرار من قبل الكنيسة المارونية من شأنه زيادة أعداد زوار موقع المغطس وتنشيط السياحة في الأردن ورفع أعداد السياح القادمين إلى الأردن

وأوضح الفرجات لرؤيا انه بناء على هذه الزيارة الناجحة تم تخصيص قطعة ارض بمساحة اربع دنم من قبل مجلس أمناء موقع المغطس من اجل بناء كنيسة مارونية وتجهيزها بكافة الطقوس الدينة من اجل أقامت الشعائر الدنية المختلفة لابناء الطائفة المارونية القادمين من مختلف أنحاء العالم

من جهة اخرى قال الفرجات أن الأردن يعتبر الأهم البلدان للسياحة الدينية المسيحية كونه أرضا مقدسة شهدت معمودية سيدنا المسيح على يد يوحنا المعمدان ورسالة انطلاقة الديانة المسيحية في العالم وان ادارة المغطس تولي اهتماما بالغاً للمواقع السياحية الدينية المسيحية على الضفة الشرقية لنهر الاردن .