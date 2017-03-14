فوز الوحدات وتعادل الأهلي في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الاصلاح نيوز-

سجل أمس الوحدات هدفين من رأسيتين ليحقق الفوز على ضيفه صحم العُماني 2-1 ويعتلي قمة المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم.

المباراة التي جرت على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة رفعت نتيجتها رصيد الوحدات إلى 7 نقاط متقدماً بفارق 3 نقاط عن المحرق البحريني (4) الذي تفوق على النجمة اللبناني خارج القواعد 2-1 ليتساوى النجمة وصحم بذات الرصيد بـ3 نقاط.

وشهدت المباراة عقب صافرة النهاية دخول لاعب صحم بدر الجابري إلى أرض الملعب في محاولة للتهجم على الحكم قبل أن تستقر الأمور ويتم معالجة الموقف.

مثل الوحدات: عامر شفيع، طارق خطاب، سيباستيان اتيتش، عمر قنديل، محمد الدميري، محمد مصطفى، رجائي عايد، منذر أبو عمارة، أحمد هشام (بهاء فيصل)، احمد ماهر (عامر ذيب)، حسن عبد الفتاح (أدهم القرشي).

مثل صحم: سليمان البريكي، عبدالعزيز الشموسي، أحمد البريكي، عبدالمعين المرزوقي، ماكس ميلان، ناصر علي، محسن جوهر، عبدالله دينج، فيصل البريكي (جيلدمار بايكاسو)، محمد الغساني، بدر الجابري (مصعب الشرقي).

الحكام: السوري حنا حطاب للساحة، وعاونه مواطنه علي أحمد والاماراتي ثابت عبيد، والسوري محمد كرام رابعاً، وراقبها الفلبيني ريتشارد جونسون و مقيم الحكام السعودي يوسف رستم.

تواجد الوحدات بكثافة عددية في منطقة صحم منذ البداية وبحث عن طريق الشباك مبكراً لكنه افتقد لأدوات التسجيل في ظل غياب المهاجم الصريح.

الفريق الضيف لعب تبعاً للمعطيات وأغلق منافذه ولجأ الى الهجوم العكسي عبر كرات أمامية اختزلت منطقة العمليات وكشفت الخط الخلفي للوحدات.

السيطرة الميدانية وامتلاك الكرة لأصحاب الأرض كان واضحاً وتقارب الخطوط منح الوحدات الأفضلية لكن دون فرص مباشرة في الوقت الذي عرف صُحم كيف يحقق الأسبقية بكرة مباغتة قبل انقضاء ربع الساعة الأولى فرضت الصمت على المدرجات ودفعت الوحدات للعمل بجدية أكبر.

تغيرت مراكز لاعبي الوحدات وتبدلت الأطراف وتحرك الفريق وتناقل الكرة بسرعة وباتت المنطقة الخلفية لصُحم تحت الضغط، وحصل الوحدات على الأخطاء ومنها عادت الأمور إلى نقطة البداية.

مارس الوحدات ضغطاً مباشراً مطلع المشهد الثاني ونشطت الأطراف بصورة فاعلة وفرض أصحاب الأرض السيطرة ونجحوا بزيارة الشباك مجدداً.

صُحم دفع بأوراقه البديلة من أجل التعديل وتقدم للأمام وحاول ارسال الكرات داخل المنطقة الخطرة لكن دون أن يكتب لها النجاح فيما حاول الوحدات استغلال تقدم منافسه وحصل على أخطاء مؤثرة لكنه أخفق في التعزيز من علامة الجزاء.

ربع الساعة الأخيرة استخدم فيها الوحدات خياراته البديلة وتراجع للخلف تحسباً من تحركات ضيفه التي أظهرت خللاً في التغطية الدفاعية للوحدات دون أن يتم استغلالها سواء بالكرات العرضية أومحاولات التسديد.

وابتعد الاهلي عن اجواء المنافسة في كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بعد تعادله السلبي مع مستضيفه السويق العماني في المباراة التي جرت امس على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن المجموعة الأولى.

واضاف الاهلي نقطة جديدة لرصيده بعد ان حقق تعادلا سابقا مع الزوراء العراقي في عمان تلى الخسارة امام الجيش السوري، فيما حقق الزوراء اول فوز له على الجيش السوري 3-1 في الدوحة ليرفع رصيده الى النقطة الخامسة مع بقاء الفريق السوري في صدارة المجموعة بـ 6 نقاط مع ختام الجولة الثالثة.

وشهدت مجريات الشوط الثاني من اللقاء الذي بثته قنوات بي ان سبورت اهدار العديد من الفرص للفريقين وعدم احتساب هدف للاهلي بداعي التسلل الى جانب تصدي القائم لكرتي محمود موافي ويزن دهشان، بعكس الحصة الاولى التي اتسمت بالهدوء والحذر.

مثل الاهلي: محمد خاطر، يزن دهشان (احمد العيساوي)، أحمد الزغير، سليم عبيد، محمد السلو، عبيدة السمارنة، تي دينيس، يزن ثلجي (محمد عاصي)، محمد العلاونة (الحاج مالك)، محمود مرضي، ماركوس.

وحيد الاهلي ميزة اقامة اللقاء على ارض المستضيف وبين جمهوره بعد ان تعامل بتوازن واستوعب نوايا السويق في وقت مبكر.

ركز الاهلي على التواجد في منطقة العمليات ومنها الانطلاق عبر الاطراف او العمق وتمكن من التقدم للمواقع الامامية وسنحت له بعض الفرص الا انه لم يحسن استغلالها الى جانب استثمار الثغرات الواضحة في دفاعات الفريق العماني.

تقاسم الطرفان السيطرة والانتشار والاستحواذ، الامر الذي ابقى معظم العمليات وسط الميدان مع غياب الفرص المباشرة الا ما ندر، في الوقت الذي لم تظهر نوايا جادة بشكل حقيقي ومترجم على ارض الواقع لكسب الافضلية ومن قبل كلا الطرفين بعد ان ساد الهدوء والحذر معظم المحاولات.

السويق، وفي ظل الانظباط الدفاعي لضيفه عمل على سحب لاعبي الاهلي للامام في محاولة لايجاد المساحات وبالفعل نشط على الاطراف وشكلت تحركاته بعض الخطورة وخاصة من الكرات العرضية، في حين تراجع الاهلي بعض الشيء بعد ان تنبه لمساعي السويق لتغيب عمليات الابيض الهجومية التي عانت من ضعف الاسناد ورقابة لصيقة فرضت على ماركوس وحدت من حرية تحركاته.

اختلف الحال في الشوط الثاني حيث بات الاداء اكثر انفتاحا وغلفت السرعة التحركات وسط اعتماد واضح على الكرات الطويلة والامامية لاختزال منطقة الوسط، ليبدأ الحوار الهجومي وهو ما كشفت عنه محاولات الجانبين والفرص الخطرة التي تحققت من بينها هدف ملغى كاد ان يجير النقاط للاهلي، وبنفس الوقت اهدر السويق العديد من الفرص والتي كانت كفيله بانهاء الامور لمصلحته.

واصل الاهلي محاولاته وعمل على استغلال اخطاء منافسه وسرعة انطلاقات البديل الحاج مالك وماركوس وعانى من مصيدة التسلل دون ان يتمكن من استثمار المساحات التي خلفها تقدم السويق الذي ادت تحركاته الهجومية الى خلخلة دفاعات الاهلي لتبقى النتيجة على حالها وسط سوء الطالع والتسرع وانعدام التركيز.