السفيرة الأميركية تعلق على الإفراج عن الدقامسة

الاصلاح نيوز –

قالت أليس ويلز السفيرة الأميركية في عمان، الإثنين، إنها تحترم طريقة الأردن في التعامل مع قضية الجندي المفرج عنه أحمد الدقامسة، بعد أن قضى مدة محكوميته .

واستشهدت ويلز خلال آخر لقاء لها وهي سفيرة، بزيارة الراحل الملك الحسين لعائلات الضحايا الإسرائيليات معزياً.

وأضافت أن الدقامسة أنهى فترة محكوميته وفق الطرق والوسائل القانونية التي صدرت قبل 20 عاما.

من جهة أخرى أكدت ويلز أن العلاقات الأميركية الأردنية بعد انتخاب دونالد ترامب، لم تتغير، وحاليا تدرس الإدارة الأميركية الجديدة موازنتها وبالتأكيد سيكون هنالك استمرارية وتعاون، حيث تعتبر الأردن دولة معتدلة تعيش وسط إقليم ملتهب.

وأشارت إلى أن الأردن يستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين ما تسبب بزيادة الضغط على موارده، كما أن الأردن يلعب دروا أساسيا في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش ونجاح الأردن يعتبر هزيمة لهذا التنظيم.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين، قال ويلز إن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط سيصل إلى المنطقة في الوقت القريب لسماع وجهات نظر جميع الأطراف للوصول إلى حل سلمي يدعم عملية السلام.