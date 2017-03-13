نادين تحسين بك تكشف حقيقة تقديمها أغنية “اطّلعلي على الناس”

الاصلاح نيوز-

بعد انتشار أنباء حول نية الفنانة السورية نادين تحسين بك إطلاق أغنية خاصة بها، كشفت نادين في اتصال هاتفي مع “إرم نيوز” أنها كتبت كلمات أغنية “اطلّعلي على الناس” وقامت بوضع اللحن بنفسها.

وأضافت أن الأغنية وجدانية تتحدث عن السوريين وقلوبهم الطيبة، وجمالهم الداخلي. كاشفة أنها وبعد أن بدأت استعداداتها لغناء الأغنية توقفت لرهبة الفكرة، ولعدم وجود الجرأة الكافية لهذه الخطوة التي تعتبرها نوعًا من المغامرة وتحتاج إلى جرأة كبيرة. موضحة أنها لم تتخذ قرارها بعد بشكل كامل بشأن هذه الخطوة.

من جانب آخر، وحول تحضيراتها لموسم العروض الدرامية المقبل، أوضحت “تحسين بك” أنها ستظهر في العام الجاري بعملين هما “وردة شامية” تأليف مروان قاووق وإخراج تامر اسحق وبطولة النجمتين سلافة معمار وشكران مرتجى، كاشفة لـ “إرم نيوز” أن شخصيتها في العمل “هدى” ستكون إحدى ضحايا وردة وشامية لكن بطريقة مختلفة عن بقية الضحايا.

ولفتت إلى أنها ستواصل خلال الأيام المقبلة تصوير دورها في مسلسل “هواجس عابرة” إخراج مهند قطيش، حيث تؤدي في العمل شخصية “عبير” وهي فتاة تجاوزت سنّ الزواج وتخجل من الاعتراف بذلك متذرعة بأنها ترغب بمواصلة دراستها. تعمل مع “كمال” وتربطها به علاقة غير واضحة المعالم غير أن غيرتها عليه تظهر جلية من خلال تصرفات