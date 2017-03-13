تولاي هارون تنتهي من تصوير “جنان نسوان”

الاصلاح نيوز-

أوضحت الممثلة السورية تولاي هارون في تصريح لـ “إرم نيوز” أنها أنهت قبل أيام قليلة تصوير دورها في مسلسل “جنان نسوان” تأليف وإخراج فادي غازي.

كاشفة أنها تؤدي في العمل شخصية زوجة قوية، تحب السيطرة، وتتعامل مع زوجها الذي يعمل صحافيًا و يؤدي دوره الفنان “أندريه سكاف” بأسلوب الأمر. وتحاول أن تحفّزه على العمل من أجل تلبية متطلباتها.

معبّرة عن سعادتها بهذا الدور وبالتعامل المثالي مع المخرج فادي غازي. معتبرة شخصيتها في العمل جديدة وإيجابية.

وحول تحضيراتها الأخرى لموسم العروض الرمضانية أوضحت هارون أنها ستظهر بمجموعة لوحات ضمن مسلسل “بقعة ضوء13″، إضافة إلى مشاركتها كضيفة في مسلسل “سنة أولى زواج” ومسلسل “أزمة عائلية” الذي يتناول الأزمة السورية بأسلوب كوميدي.

وخصّت هارون موقع “إرم نيوز” بمجموعة صور لشخصيتها في مسلسل “جنان نسوان”.