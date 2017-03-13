تتويج ملكة جمال العالم للمتحولين جنسيًا

الاصلاح نيوز-

فازت المتسابقة التايلاندية “جيراتشايا سيريمونجكولاناوين”، بلقب ملكة جمال العالم للمتحولين جنسياً لعام 2016، في مسابقة هي الأكبر والأكثر شعبية للمتحولين جنسياً في العالم.

ونالت جيراتشايا، التاج بعد تفوقها على 24 متسابقة أخرى، فيما حصلت متسابقة من البرازيل على المركز الثاني، وحصلت متسابقة من فنزويلا على المركز الثالث.

وبدأت المسابقة، التي جمعت متحولين جنسياً من كل أنحاء العالم لمساعدة المتحولات جنسياً على الشعور بأن المجتمع أكثر تقبلاً لهن.

وقالت جيراتشايا، التي تبلغ من العمر 25 عاماً : “إنها مثل فئة جديدة لكن هذا النوع من الجنس موجود بالفعل منذ أمد بعيد”.

وأجريت المسابقة في عامها الثاني عشر في الملهى الليلي تيفاني بمدينة باتايا الساحلية في تايلاند، والتي تشتهر بهذا الملهى للمتحولين جنسياً.

ومثل غيرها من مسابقات ملكات الجمال، ارتدت المتسابقات الزي الوطني وثياب السهرة ولباس البحر، في المشهد الختامي للمسابقة الذي جرى مساء أمس الجمعة.

ولا تزال تايلاند بلداً محافظاً إلى حد بعيد، ولا توجد قوانين تعترف بالعلاقات بين المثليين، لكن يعيش فيها مجتمع كبير من المثليين وثنائيي الميول والمتحولين جنسياً.