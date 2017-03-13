“حفلات أهداف” في دوري إيطاليا

الاصلاح نيوز –

استمتع روما ونابولي بالفوز 3-صفر على منافسين مرشحين للهبوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليواصل الفريقان ملاحقة يوفنتوس المتصدر بينما سجل ماورو إيكاردي وإيفر بانيغا ثلاثيتين ليفوز إنتر ميلانو 7-1 على أتلانتا، الأحد.

وافتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لروما أمام باليرمو بالدقيقة 22، وأضاف البديل إيدن دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 76، وفي الدقيقة الأخيرة سجل برونو بيريس الهدف الثالث للضيوف من هجمة مرتدة.

وحصل نابولي على ركلتي جزاء في فوزه 3-صفر على كروتوني المتعثر، لينتفض سريعا بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وأحرز لورينزو إنسيني الركلة الأولى بالدقيقة 32، ونفذ دريس ميرتنز الثانية، قبل أن يسجل إنسيني الهدف الثالث بالدقيقة 70.

ويتصدر يوفنتوس، الذي فاز 2-1 على ميلان يوم الجمعة في لقاء قمة، الدوري برصيد 70 نقطة ويتطلع للفوز باللقب للمرة السادسة على التوالي ويتقدم بثماني نقاط على روما وعشر نقاط على نابولي.

ووضعت السباعية فريق إنتر ميلانو بالمركز الرابع برصيد 54 نقطة متفوقا بنقطتين على أتلانتا الذي تراجع للمركز السادس وبينهما لاتسيو، الذي سيستضيف تورينو، الاثنين، برصيد 53 نقطة.

و أحرز إيكاردي قائد إنتر ميلانو 3 أهداف رائعة خلال عشر دقائق في الشوط الأول، وساعده زميله بانيغا في تسجيل ثلاثية أخرى في الفوز الساحق.

وقلص ريمو فويلر الفارق قبل نهاية الشوط الأول لكن روبرتو غاغليارديني، الذي انتقل من أتلانتا إلى إنتر في يناير، أكمل السباعية.

كما سجل الكرواتي نيكولا كالينيتش هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فيورنتينا للفوز 1-صفر على كالياري، وسحق كييفو منافسه إمبولي 4-صفر.وكالات