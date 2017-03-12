“العمل الإسلامي” يطالب الحكومة بالشفافية في آلية تسعير المحروقات

الاصلاح نيوز-

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي من الحكومة التعامل بشفافية فيما يتعلق بآلية تسعير المحروقات.

وقال الحزب في بيان له إن على الحكومة تحديد حجم الضرائب والرسوم التي تفرضها على المحروقات “والتي تجعل بلدنا من أغلى الدول في أسعار هذه السلع مقارنة مع دول أخرى” .

وهنأ الحزب بخروج احمد الدقامسة من السجن بعد انتهاء محكوميته وبعودته ليمارس دوره الوطني في البناء والانجاز .

وحسب البيان استنكر الحزب تصريحات سفيرة الكيان الصهيوني في عمان بخصوص حديثها عن الأوضاع في الأردن بأنها “غير مستقرة “، متستغربا صمت الحكومة تجاه هذه التصريحات التي تسيء لسمعة الأردن الذي يشتهر باستقراره وأمنه الداخلي .

وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، استنكر الحزب القانون الذي أقره الكنيست بقراءته الأولى لمنع الأذان في القدس الشريف والأراضي المحتلة عام 1948، واصفا هذا الاجراء بالعنصري الذي يستهدف عقيدة الأمة وشعائرها، كما واستنكر الحزب ما قامت به بعض دول الاتحاد الأوروبي من اجراءات تجاه الدولة التركية “والذي يظهر عنصرية هذه الدول وكيلها بمكيالين في التعاطي مع الدول الإسلامية، كما يظهر هوس هذه الدول بعد فشل الانقلاب في العام الماضي”.