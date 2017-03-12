الوحدات يرفع درجة التحضير للاستحقاق الآسيوي

الاصلاح نيوز-

يدخل فريق الوحدات لكرة القدم، البروفة الأخيرة تمهيدا لمواجهة فريق صحم العُماني، في المباراة المقررة عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومن المقرر، ان يجري الوحدات مرانه الأخير قبل مواجهة الفريق الضيف في الحصة التدريبية التي ستجري عند الساعة الرابعة من مساء اليوم على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يجري الفريق العُماني تدريبه على ذات الملعب الساعة السادسة مساء.

الوحدات يسابق الزمن

ومنذ عودته من تعادل ايجابي خارج الديار أمام المحرق البحريني 1-1، ضمن مباريات الجولة الثانية، والتي منحت “الأخضر” صدارة المجموعة الثالثة، والفريق يعي تماما أن صدارة المجموعة ليست في مأمن، خصوصا وأن صحم خرج من الجولة الماضية بخسارة أمام النجمة اللبناني، وهو يسعى من هذه المواجهة للعودة للمنافسة على البطاقة المؤهلة للمجموعة، أو البحث عن أفضل مركز ثاني لمجموعات غرب آسيا الثلاث.

تدريبات قوية

وبحسب مدير الفريق زياد شلباية، فإن الوحدات أضحى في درجة كبيرة من الجهوزية الفنية والبدنية والتكتيكية، حيث خاض الفريق مرانه أمس على ملعب النادي، وباشراف المدير الفني الكابتن عدنان حمد، والجهاز الفني المساعد، بحث من خلالها عن تعزيز الشق الهجومي، واستثمار كل الفرص المتاحة لضرب مرمى المنافس، وذلك للابتعاد في عمق الصدارة دون الالتفات إلى مباريات بقية الفرق، مؤكدا أن الكابتن عدنان حمد يضع نقاط المباراة الثلاث على سلم أولوياته، خصوصا في المحاضرة التي سبقت التمرين الذي شدد من خلالها على استثمار اشباه الفرص للتسجيل وإراحة الاعصاب مبكرا، وضمان الفوز الذي يعمق صدارة المجموعة للوحدات.

الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي

يعقد عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في فندق الريجنسي، الاجتماع الفني للمباراة، يعقبه المؤتمر الصحفي الذي يعقده مدربا الفريقين، ويتحدثا خلاله عن الوقائع المفروضة على الفريقين، والمعطيات الفنية للمباراة.

وفد صحم في عُمان

وكان وفد الفريق الضيف قد وصل مساء يوم الاربعاء الماضي إلى عمان، ويضم وفد الوفد عادل بن عبدالله الفارسي رئيسا للوفد، والمدير الفني الصربي زوران، ومساعده يعقوب الزعابي، ومدرب اللياقة عبدالحليم الوريمي، ومدرب الحراس مهنا الزعابي، ومدير الفريق أيمن الفارسي، واخضائي العلاج الطبيعي امجد خفاجي ومساعده علي حامد، والمنسق الاعلامي الزميل احمد بن خميس البريكي، واللاعبون: سليمان البريكي، حسن البريكي، عبدالمجيد آل عبدالسلام، عبدالمعين المرزوقي، أحمد البريكي، غالب السمين، عبدالعزيز الشموسي، ماكس ميلان، جليديمار، معاذ الخالدي، فيصل البريكي، محمد المرزوقي، ناصر العلي، محسن جوهر، عبدالله دنيج، علي صابر، مصعب الشرقي، بدر الجابري، معتصم الشبلي ومحمد الغساني.

“الغد”