برشلونة يسقط أمام ديبورتيفو ويشعل “الليغا”

الاصلاح نيوز-

فشل برشلونة في استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، وخسر أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 2-1، الأحد، في ضربة قوية لآماله بخطف لقب الدوري الإسباني.

ورغم أن الفريق الكتالوني لا يزال يتصدر المسابقة برصيد 60 نقطة من 27 مرحلة، فإن بوسع منافسه ريال مدريد الذي يتخلف عنه بنقطة واحدة استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على ضيفه ريال بيتيس في وقت لاحق، علما أن فريق العاصمة يمتلك مباراة أخرى مؤجلة.

وفوجئ برشلونة المنتشي بفوز تاريخي على باريس سان جرمان الفرنسي الأسبوع الماضي بنتيجة 6-1، أهله بما يشبه المعجزة إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بدفاعات صلبة من ديبورتيفو، الذي نجح في هز الشباك في الدقيقة 40 عن طريق خوسيلو.

وتعادل لويس سواريز للضيوف في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، إلا أن الدقيقة 74 شهدت ضربة رأس لأليخاندرو بيرغانتينوس لاعب وسط ديبورتيفو، حسمت النقاط الثلاث لفريقه.

وافتقد برشلونة إلى جهود مهاجمه المصاب نيمار الذي كان بطل موقعة سان جرمان، الأربعاء، كما لم يظهر ليونيل ميسي بالمستوى المعتاد خلال اللقاء. سكاي نيوز عربية