اورانج وأرابوت يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

الاصلاح نيوز-

وقعت اورانج مؤخراً اتفاقية مع شركة أرابوت، إحدى الشركات الناشئة المنضمّنة للموسم الثالث من برنامجها الموجه لتسريع نمو الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة “BIG”، ستكون اورانج بموجبها أول مشغل اتصالات على مستوى العالم يقوم بإطلاق أول تشات بوت ناطق باللغة العربية للتواصل مع زبائنها (خدمة التواصل والدردشة النصّية الفورية المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي “Artificial Intelligent Chatbot”)، بهدف رفع كفاءة خدماتها لتعزيز تجربة زبائنها معها.

وكان توقيع الاتفاقية قد تم من قِبَل كل من الرئيس التنفيذي لـ اورانج، جيروم هاينك، والرئيس التنفيذي لشركة أرابوت، عبدالله فزع، وذلك في حفل أقيم تحت رعاية معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام، مجد شويكة، وبحضور عدد من المدراء التنفيذيين من كلا الطرفين وممثلين من وسائل الإعلام في منصة “BIG” الكائنة في مجمع الملك حسين للأعمال.

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم شركة أرابوت بتزويد اورانج بأول تشات بوت عربي مطور من قبلها ومصمم مع ميّزات عدة تجعله نظاماً وحلاً مبتكراً للتحادث والتفاعل وإجراء العديد من المعاملات، مما سيسهم في تعزيز التفاعل بين Orange الأردن وزبائنها عن طريق الخصائص الفريدة من نوعها التي يتضمنها، وبالتالي الارتقاء بتجربة الزبائن وزيادة رضاهم إلى أقصى درجة، كل ذلك عبر واجهة مستخدم واحدة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الذي يعد الأكثر انتشاراً واستخداماً بين ما يزيد على مليار مستخدم، ودون الحاجة لتنزيل أي تطبيق جديد أو فتح حساب جديد للمستخدم على الفيسبوك.

ومن خلال خدمة تشات بوت العربية من شركة آرابوت، ستباشر اورانج الاستجابة لزبائنها والرد على أسئلتهم واستفساراتهم في جميع الأوقات، فضلاً عن توفير باقة من خدمات البيع، والدعم، والإعلان عن كل ما هو جديد لديها، هذا إلى جانب تقديم خدمات الرعاية بالزبائن عبر منصة رقمية واحدة من شأنها تحسين كفاءة التواصل الرقمي بين اورانج وزبائنها بشكل كلّي.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ اورانج، جيروم هاينك: ‘ نحن سعداء بالشراكة التي تجمعنا مع شركة أرابوت، وخاصةً أنها ستمنحنا الأسبقية بأن نكون أول مشغل اتصالات في العالم يطلق هذه الخدمة باللغة العربية. ونود أن نهنئ أرابوت على النجاح الذي حققته في الموسم الثالث من برنامجنا BIG، وذلك من خلال تقديمها للعديد من لحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عصر التحوّل الرقمي، ونحن على ثقة بأن أرابوت ستحقّق المزيد من النجاحات على المستوى العالمي’.

وتعبيراً عن سعادته بهذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرابوت، عبدالله فزع: ‘سعداء جداً في أرابوت بشراكتنا مع Orange الأردن الرائدة والمعروفة بصيتها المرموق، والتي توفّر أفضل خدمات اتصالات غير مسبوقة في المملكة، كما أننا نشكرها على وجودها معنا خلال رحلتنا ومساندتها لنا والتي أسفرت عن إطلاقنا خدمة تشات بوت الموجهة للتواصل الذكي في قطاع الاتصالات لكن باللغة العربية لأول مرة على مستوى العالم. المخصّص لخدمة للاتصالات في العالم,. نؤمن بأن خدمة تشات بوت العربية تتماشى مع معايير اورانج للتميز في خدمة قاعدة زبائنها المتنامية التي تحرص على ضمان منحها تجربة لا تضاهى، كما أنها ستبقيها في صدارة المنافسة. ‘

هذا وكانت اورانج قد أطلقت برنامج BIG الموجه لخدمة الرياديين الشباب خلال العام 2015، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل عبره على مساندة المشاريع الناشئة المنضمة للبرنامج، مقدمة لها الدعم اللازم على عدة محاور تشمل التدريب والإرشاد والدعم إلى جانب إبرازها لهذه الشركات وتقديم فرص الظهور لها دولياً واستعراض خدماتها، بالتركيز على عدة مجالات رئيسة تشمل وضع الاستراتيجيات، والتخطيط للمشاريع، وتحسين المنتجات، توصميم واختبار تجربة الزبائن، والعمليات التشغيلية، ودعم الأعمال، الأمر الذي في تهيئتها وتأهيلها لدخول السوق، وبالتالي خدمة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويذكر بأن شركة أرابوت هي شركة متخصصّة بالتكنولوجيا، وتملك خبرة تراكمية في العديد من حلول التكنولوجيا الذكية. وتركز شركة أرابوت على تقديم الحلول الخاصة بقطاع الأعمال في عدّة مجالات تشمل: برامج التخاطب، ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) بالعربية، والتعلّم الآلي، واستعادة البيانات العربية.