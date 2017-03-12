مكافحة المخدرات تضبط 200 ألف حبة مخدرة في القويرة

الاصلاح نيوز-

تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 200 الف حبه مخدرة في منطقة القويرة بعد متابعة احدى المركبات المشبوهة.

وفي التفاصيل ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام ان احدى دوريات مكافحة المخدرات العاملة في محافظة العقبة / القويرة واثناء قيامهم بواجبهم الرسمي اشتبهوا بإحدى المركبات، و قامت الدورية عندها بمحاولة ايقافها الا ان من بداخلها رفض الامتثال وقام بزيادة سرعته حيث جرى مطاردتها لإيقافها وضبط من بداخلها.

وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام وأنه واثناء مطاردة المركبة قام من بداخل المركبة برمي كيسين كبيرين من المركبة حيث تم ضبطهما وعثر بداخلهما على 200 الف حبة مخدرة وما زال البحث جاريا عن اولئك الاشخاص المشبوهين الذين لاذوا بالفرار بعد ذلك مستغلين الظلام وتضاريس المنطقة الصعبة.